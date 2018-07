Luisito Rey: el mejor villano del 2018

Odiame más

Quién está detrás de Luisito Rey: el actor que lo encarna es español, se llama Óscar Jaenada y tiene 43 años.

Antes de convertirse en el mejor personaje de la serie, el hombre con aspecto rockero no conocía la carrera de Luis Miguel. “Cuando empecé a investigar para el personaje me mandaron una biografía de Luisito Rey, la leí y me pareció impresionante. Después de eso no enfaticé en nada de lo que había hecho y eso me pareció interesante porque a pesar de que no me gustó, tenía que creérmelo para interpretarlo”, dijo en una entrevista.