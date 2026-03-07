Siniestro fatal en el que murieron dos policías en Ruta 22: el conductor de la Hilux dio positivo de alcoholemia 

Un trágico siniestro vial ocurrió este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, en el ingreso a Plaza Huincul, y dejó como saldo dos policías fallecidos. El conductor de una de las camionetas involucradas dio positivo en el test de alcoholemia.

El hecho se registró alrededor de las 6:45, cuando una Toyota Hilux blanca y una Kia Sorento gris colisionaron frontalmente en un tramo recto de la ruta con doble línea amarilla.

Las víctimas fatales fueron identificadas como el Oficial Ayudante Julián Iván Zúñiga y el Suboficial Mayor retirado Atilio Contreras, quienes se trasladaban en la Kia Sorento.

Tras el impacto, otras personas que también estuvieron involucradas en el siniestro fueron asistidas y trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

El conductor de la Toyota Hilux dio con alcoholemia positiva

Al conductor de la Toyota Hilux se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, a cargo del fiscal Lucas Rodeiro, el conductor fue detenido por 24 horas y quedó alojado en una dependencia policial a la espera de la correspondiente formulación de cargos.

Operativo y corte de tránsito

El choque ocurrió pasando el sector de la caminera en el acceso a Plaza Huincul, lo que obligó a interrumpir el tránsito y a disponer desvíos para quienes circulaban desde la ciudad hacia barrio Uno.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén, personal de Bomberos, Criminalística y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para determinar la mecánica del hecho.

Desde la Policía neuquina expresaron su profundo pesar por la pérdida de los efectivos y acompañaron a sus familiares, allegados y compañeros en este difícil momento.

Quiénes eran los policías de Neuquén que murieron en un choque en la Ruta 22

La Policía del Neuquén confirmó el fallecimiento del suboficial mayor retirado Atilio Contreras, quien tuvo como último destino el Complejo Penitenciario de Senillosa. En un comunicado oficial expresaron que dedicó su vida “al servicio de la comunidad neuquina convocación, compromiso y honor”.

También confirmaron la muerte del oficial ayudante Julián Iván Zuñiga, de 26 años, quien prestaba servicios en la Comisaría 15° de Plaza Huincul. La fuerza expresó que su fallecimiento “enluta a toda la institución policial, que hoy despide con dolor a un joven funcionario que abrazó la vocación de servicio con compromiso, responsabilidad y profundo respeto por el uniforme que vestía”.

El MPF informó que los policías viajaban en la Kia Sorento junto a otro varón. El vehículo circulaba en dirección a Zapala cuando se produjo el choque con la Toyota Hilux.