El francés Vialle se quedó con el primer puesto en la clasificación del Mundial de motocross en Bariloche

La tanda clasificatoria marcó el ritmo del Mundial de motocross en Bariloche.

El Mundial de motocross entregó las primeras emociones en el Bariloche MX Race Track. Este sábado se disputaron las pruebas clasificatorias del MXGP Argentina, donde los pilotos de la categoría reina del Mundial de Motocross comenzaron a marcar el ritmo del fin de semana en Bariloche.

En la tanda de clasificación de la categoría MXGP, el francés Tom Vialle se quedó con el primer lugar tras una destacada actuación en el circuito patagónico.

El podio lo completaron el belga Lucas Coenen, que finalizó en el segundo puesto, y el italiano Andrea Adamo, quien ocupó la tercera posición.

Entre los nacionales, Joaquín Poli finalizó en el puesto 23°, mientras que entre los zonales el neuquino Agustín Carrasco se ubicó 28° y el roquense Santiago Montero lo hizo en el lugar 30°.

La jornada se vivió a pleno con un gran marco de público en el nuevo circuito barilochense, donde miles de fanáticos del motocross se acercaron para disfrutar del espectáculo y del arranque del campeonato mundial.

El Mundial continuará este domingo con las carreras principales del Gran Premio de Argentina, donde los pilotos buscarán quedarse con la victoria en una de las fechas más esperadas del calendario internacional.

Sacha Coenen se quedó con la clasificatoria de MX2

Por su parte, el piloto belga Sacha Coenen lideró la prueba clasificatoria y encabezó el podio en el Bariloche MX Race Track, donde se disputa la primera fecha del campeonato mundial.

En la clasificación del MX2, el belga se quedó con la victoria tras liderar la sesión y confirmar un gran inicio de temporada en el Campeonato Mundial de Motocross.

En el segundo lugar se ubicó el español Guillem Farrés y el francés Mathis Valin ocupó el tercer lugar del podio.

La categoría MX2 comenzó a marcar el ritmo del fin de semana en el flamante circuito de Bariloche, que recibe a miles de fanáticos que se acercan para disfrutar de una de las fechas más esperadas del calendario mundial.