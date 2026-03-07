Trump cuestionó al Reino Unido por el posible envío de portaviones a Medio Oriente en plena guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al gobierno del Reino Unido luego de que trascendiera que Londres evalúa enviar dos portaviones a Medio Oriente en el marco del conflicto bélico contra Irán.

A través de un mensaje público, Trump sostuvo que Washington ya no necesita ese respaldo militar y lanzó una frase que generó repercusiones diplomáticas. “El Reino Unido, nuestro antiguo gran aliado, quizá el más grande de todos, finalmente está pensando seriamente en enviar dos portaviones a Medio Oriente. Está bien, primer ministro Keir Starmer, ya no los necesitamos”, escribió.

Netanyahu aseguró que la ofensiva continuará

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la ofensiva militar contra Irán “continuará con toda la fuerza”.

El líder israelí aseguró que sus tropas cuentan con un plan para “desestabilizar al régimen iraní” y llamó a los integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica a entregar las armas. Además, agradeció el respaldo del presidente estadounidense y lanzó una advertencia al gobierno de Líbano para que desarme al grupo Hezbollah o enfrente “consecuencias”.

Bombardeo a un depósito petrolero en Teherán

En el marco de la escalada del conflicto, Estados Unidos e Israel bombardearon este sábado un depósito de petróleo en el sur de Teherán, según informaron medios de prensa iraníes.

Se trata del primer ataque reportado contra infraestructura petrolera iraní desde el inicio de la guerra. El depósito se encuentra en una zona cercana a una de las principales refinerías de la capital.

La agencia iraní ILNA aseguró que las instalaciones de la refinería no resultaron dañadas durante el bombardeo. Hasta el momento no se reportaron víctimas ni hubo confirmación oficial del ataque por parte de Washington o de las autoridades israelíes.