TC en Viedma: Julián Santero se quedó con la pole y va por la revancha

El mendocino marcó la diferencia en el trazado rionegrino y va por la primera victoria del BMW. (ACTC)

Julián Santero (BMW) ganó la clasificación de la segunda fecha del TC que se disputó este sábado en Viedma. en el marco del Gran Premio Corven. El piloto del BMW Motorsport selló un tiempo de 1m28s113 y logró su undécima pole position, estableciendo un nuevo récord para el circuito. Superó a Elio Craparo (Ford Mustang), por 0s233 y a Mariano Werner (Ford Mustang), que cerraron el top 3 en la tanda cronometrada. No fue una buena jornada para los zonales.

Craparo, Santero y Werner partirán adelante en sus series. (ACTC)

Ya desde los entrenamientos se había batido el récord de 1m28s457 que había obtenido Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) en 2025. En la segunda tanda, Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) selló un tiempo de 1m20s084. En la clasificación, Santero lo revalidó con un 1m28s113 para establecer el récord de vuelta.

Santero viene de estar en el centro de la escena en la primera fecha disputada en El Calafate. Allí fue cuarto en clasificación y primero en pista en la final, pero un exceso en la relación de compresión de su motor determinó su exclusión total de la competencia. Así fue como Nicolás Moscardini (Ford Mustang) heredó el triunfo. En esta oportunidad, Santero también le otorgó al flamante BMW su primera pole position desde su desembarco en la máxima este año. Sin embargo, lo marginaron y ahora buscará revancha.

Urcera y Benvenuti, muy atrás

José Manuel Urcera, que finalizó quinto en El Calafate, se ubicó 13° con el Toyota y está claro que deberá mejorar si quiere soñar con la primera victoria en Viedma. Más atrás terminó el neuquino Juan Cruz Bevenuto, en el puesto 16°, con el Chevrolet Camaro.

El cronograma del domingo

10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

10.30 a 10.40 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)