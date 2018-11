Murió el filósofo y artista argentino Tomás Maldonado

En los años cincuenta, Maldonado se mudó a Alemania para enseñar en la Hochschule für Gestaltung de Ulm, de la que también se convirtió en director entre 1964 y 1966, en tanto que de 1967 a 1970, se trasladó a la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos.

En Italia, enseñó diseño ambiental en la Universidad de Bolonia, y más tarde diseño ambiental y diseño industrial en el Politécnico de Milán. Durante su carrera también se interesó por las aplicaciones de la filosofía y, en particular, de la semiótica en el campo artístico.

Maldonado había estado en Buenos Aires en diciembre pasado, cuando llegó para inaugurar una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes que recopiló algunas de las mejores piezas que realizó entre 1945 y 1954, además de las que creó desde 2000, cuando retomó los pinceles después de 46 años.

“No sé, dejé los cuadros, no la reflexión. Volví a pintar porque me gusta y tenía la sensación de que podía encarar problemas de los 40 con otra mentalidad. Ya no me interesa la componente utópica. Pintar es una revancha, en el sentido de retomar temas abiertos”, destacó el artista en una entrevista publicada en el marco de su visita a la Argentina.