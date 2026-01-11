Fuerte vuelco sobre Ruta 237, a la altura de El Chocón: dos personas fueron hospitalizadas este domingo

Un fuerte vuelco ocurrió sobre la Ruta 237 este domingo. El accidente vial ocurrió a la altura de Villa El Chocón y dejó como resultado dos personas heridas que debieron ser hospitalizadas.

Según informaron desde bomberos voluntarios de Picún Leufú, el hecho ocurrió después de las 10, a la altura del kilómetro 1.312.

Allí, por razones que aún se intentan establecer, se produjo un vuelco por parte de un Peugeot Partner en la que viajaban cuatro personas.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios Picún Leufú.

Dos personas heridas por el fuerte vuelco sobre Ruta 237

Desde la Municipalidad de Villa El Chocón indicaron que como resultado del accidente vial dos personas resultaron lesionadas con heridas de distinta consideración y fueron trasladadas al hospital local. Por el momento, se desconoce un parte de salud oficial.

En el lugar hubo un gran operativo por parte de bomberos, Defensa Civil y personal de salud del nosocomio de El Chocón.