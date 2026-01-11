Barcelona le ganó a Real Madrid y se quedó con el título en la Supercopa de España

Barcelona venció 3 a 2 a Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

En un partidazo que no defraudó, Barcelona derrotó 3 a 2 a Real Madrid y se quedó con el título en la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudita.

Cuatro de los cinco goles del encuentro fueron en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Raphinha abrió el marcador con un efectivo zurdazo cruzado.

En un tiempo de descuento de locos, los otros tres tantos fueron en un lapso de 5 minutos. Vinicius lo empató con un golazo en el que se sacó de encima a tres rivales.

Rápidamente, Lewandowski puso el 2-1 con un toque sutil por arriba de Courtois tras una gran asistencia de Pedri. Antes del descanso, el Merengue volvió a empatar con un derechazo de Gonzalo García desde el piso tras un rebote en un córner.

El complemento no tuvo tanta emoción y fue más trabado. A los 28 minutos, Raphinha marcó el 3-2 con un remate que se desvió en Raúl Asencio y descolocó a Courtois.

Franco Mastantuono entró por Vinicius cerca del final al igual que Kylian Mbappé que venía de una lesión. Sobre el cierre fue expulsado Frenkie De Jong por un planchazo al francés. Real Madrid se perdió la última con un remate de Carreras a las manos de Joan García.

Es el cuarto título local consecutivo de Barcelona que el año pasado había ganado la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga. Esta es su Supercopa N°16 y le sacó 3 a Real Madrid en el historial.