El régimen chavista habilitó visitas en la cárcel donde está el gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

En el marco de la liberación gradual de presos políticos que se registra en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, las autoridades del penal El Rodeo I permitieron este domingo el ingreso de familiares para visitar a los detenidos. La medida representa un cambio significativo, ya que hacía más de un año que no se autorizaban contactos directos en dicho centro de reclusión.

Según informaron desde la Agencia Noticias Argentinas, entre los familiares que aguardan novedades se encuentra la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece en las afueras del penal a la expectativa de recibir información oficial sobre el estado del oficial.

La madre del oficial, Griselda Heredia del Valle, expresó el calvario que atraviesa la familia ante la falta de certezas.

“Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, manifestó en declaraciones periodísticas.

La mujer calificó de «injusta» la situación y relató el impacto emocional de conocer testimonios de excompañeros de celda sobre las condiciones en El Rodeo I.

Hasta el momento, no existe una lista oficial ni información fehaciente sobre las próximas excarcelaciones. La metodología empleada por el régimen consiste en avisar a los familiares apenas minutos antes de la liberación, dejando a los detenidos en puntos específicos fuera del centro de detención.

Cómo está Nahuel Gallo en Venezuela a más de un año de su detención

La situación de Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, es seguida con especial atención debido al rigor de su encarcelamiento.

Gallo se encuentra en el sector rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS), bajo un régimen estricto.

Desde su detención ilegal, el gendarme no había tenido oportunidad de comunicarse con su familia mediante cartas, mensajes o llamadas.

Hasta este domingo, las autoridades venezolanas habían bloqueado cualquier intento de contacto presencial.

Con la liberación de los ciudadanos españoles en Venezuela, crece la expectativa en torno a la posible liberación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, sostuvo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.