Entrevista con Puel Kona: el disco en las redes, el show del sábado y mucho más

“Puel Kona es un canal para que lo que está pasando pueda visibilizarse a través de la música. La idea es ser un motor para que la gente empiece a informarse más”,

confió Umawtufe sobre los objetivos del grupo.

P- ¿Por dónde van las letras?

R- Pasan por un crecimiento personal, un crecimiento familiar, un crecimiento como banda, sin dejar de lado toda la cuestión discursiva y toda la cuestión política que tiene la banda. La banda es una herramienta de difusión musical-artístico- política porque son manifiestos que perfectamente podrían estar en un volante, en un discurso de algún lonko nuestro. Esa también era la idea, más allá de lo que pase a nivel personal con cada uno, nosotros seguimos siendo parte de la lucha del pueblo mapuche, y no queríamos perder ese objetivo. Entonces tenés temas como “Pici Vñvm” y “Sola” que son temas muy profundos, intensos a nivel sentimientos, y también tenés “Cazador”, “Mawvhpe” y “Palestina” que para nosotros es un tema sumamente fuerte.

Las letras, sobre todo, tienen que ver con la realidad que estamos viviendo hoy a nivel pueblo, a nivel pueblos también porque el pueblo mapuche no es el único pueblo originario que existe, no es el único pueblo que existe en el mundo, y nosotros estamos atentos a eso también, no somos ajenos a esta realidad, las letras pasan, pasaron y van a pasar por todo ese contexto.

P- ¿Qué significa esta segunda placa para ustedes?

R- Es un disco que a esta altura lo hemos denominado como el cierre de una etapa porque este 19 festejamos los 10 años de la banda y presentamos el disco al mismo tiempo. Lo sentimos como una década tocando, una década recorriendo un montón de lugares. Y a partir de ahora se viene una nueva etapa. A partir del sábado que viene es como un piso que tenemos nosotros , de ahí arranca otra cosa. Siempre vamos a ser Puel Kona, obviamente, pero va a ser de otra forma, con otro punto de vista, con otro enfoque y este disco se plantea también no como un cierre sino como la conclusión de una etapa hermosa, muy, muy viajada, donde conocimos muchísima gente que aportó también para el disco y que aporta también para la música que se viene.