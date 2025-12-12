Productores y fotógrafos: la segunda semana de diciembre 2025 en la Patagonia, en cuatro fotos

Maíz, alfalfa, ganadería y viñedos. La diversidad y potencial de la producción en la Norpatagonia quedan demostrados en este compilado de fotos enviadas por los productores y encargados de campos.

Si deseás compartir las imágenes de tu campo con Río Negro Rural, enviarlas al rural@rionegro.com.ar, indicando localidad y adjuntando una breve descripción. La misma será publicada tanto en la web de Diario RÍO NEGRO como en la contratapa del suplemento Rural, que sale todos los domingos con el diario.

Valle Azul, Río Negro.

Un sereno atardecer en la bodega Ribera del Cuarzo. En primer plano, una plantación de vid. De fondo, las clásicas bardas norpatagónicas.



Río Colorado, Río Negro.

Maite Giretti, de Cabaña Rodeo Pampa, tomó esta foto del campo de cría en el secano: animal en buen estado y pasto abundante.



Lamarque, Río Negro.

Tomás de Larminat, de Los O’Dwyer, retrató el estado de avance del maíz en la nublada tarde del miércoles en Valle Medio.

