Cipolletti suma un nuevo parque y avanza con la remodelación de espacios verdes en dos barrios

El Municipio de Cipolletti inauguró un espacio de recreación, en un lugar donde existían juegos obsoletos, en calle Los Jacarandás. Además, avanza con obras en los barrios Anai Mapu y Costa Norte, en el marco de un proyecto de modernización de espacios verdes.

El nuevo parque, que está ubicado en calle Los Jacarandás entre Los Canelos y Los Saucos, cuenta con una superficie de 6.460 m². La Secretaría de Obras Públicas informó que se realizaron trabajos de riego, parquización, veredas, cordones perimetrales y juegos infantiles. Sumado a la plantación de 60 árboles y 300 plantas. La obra comenzó el 28 de julio y ya se encuentra habilitada para el uso de los vecinos.

Renuevan espacios verdes en diferentes puntos de Cipolletti

Esta intervención se suma al desarrollo de dos proyectos paralelos: el playón deportivo de Costa Norte y la puesta en valor de la Plaza del Sol, en el barrio Anai Mapu, ambos orientados a mejorar las opciones recreativas en la ciudad.

En Costa Norte, el playón se construye junto al Centro de Promoción Comunitaria (CPC), con financiamiento municipal y tiene como objetivo promover la actividad física, la integración comunitaria y sumar nuevos espacios de esparcimiento, según afirmaron desde el Municipio. El área incluirá alumbrado, juegos infantiles y canchas de básquet y minifútbol.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Adrián Artero, Secretario de Servicios Públicos de Cipolletti comentó: «eran plazas viejas y los juegos ya no iban más por el deterioro», en cambio ahora «se hizo el playón y mejoró la calidad de la plaza. Se pusieron jugos más lindos, más grandes».

También, agregó que lo mismo ocurre en El Paseo de la Familia, donde se está haciendo el recambio para instalar juegos «mucho más modernos». «No es que se tiran los juegos que se sacan. El recambio se va a llevar a otro lado: a la Isla Jordán, a otra plaza que tenga menos. Se van a ir recondicionando y rotando«, explicó el Secretario. Según anticipó: «van a haber varias plazas con cambios».

El funcionario adelantó algunas obras que tienen previstas finalizar para el año entrante: «estamos rellenando la rotonda del Tercer Puente. La idea es hacer un espacio verde todo en la orilla de Mariano Moreno sobre Ruta 151, hasta la rotonda».

Además, en Anai Mapu, la obra de la Plaza del Sol contempla la mejora integral de la vereda perimetral, la incorporación de nueva luminaria, renovación de juegos infantiles y elementos para el desarrollo de actividades deportivas. El objetivo es «revitalizar el espacio público, mejorar la infraestructura existente, crear nuevos sectores de recreación y deporte, y garantizar la accesibilidad», infromaron desde la Municipalidad.

Actualmente, Cipolletti cuenta con más de 80 plazas, plazoletas, parques y paseos urbanos, lo que equivale a 575.000 m2 de espacios verdes. Desde el Municipio destacan que estos lugares no solo embellecen la ciudad sino que también ofrecen lugares para el esparcimiento, el deporte y el descanso en familia, además de contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos.