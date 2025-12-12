Fiesta de la Manzana 2026: cuándo se abre la convocatoria para los artistas regionales

El Municipio de Roca abrirá pronto la convocatoria para que artistas locales y regionales se inscriban y participen en la Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Los detalles en esta nota.

Fiesta de la Manzana 2026: cuándo se abre la convocatoria para los artistas locales

A través de un formulario web, el Municipio de Roca señaló que se seleccionarán propuestas de los rubros Danza, Música e Infantiles para completar la grilla de presentaciones de la próxima edición, que se realizará del 20 al 22 de febrero de 2026 en el Predio Ferial Municipal de calle Tronador 260.

La inscripción estará disponible desde el 15 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026 inclusive. Para consultas (no inscripción), se habilitó el teléfono 4423825, de lunes a viernes de 9 a 14.

Link de inscripción: https://forms.gle/jbZMDqSbDLr6MotaA

Fiesta de la Manzana 2026: los artistas que se subirán al escenario mayor en Roca

El Municipio de Roca confirmó los principales artistas para las noches de fiesta. Distintos géneros de música decorarán una nueva edición de la Fiesta de la Manzana 2026. El evento se llevará a cabo entre el 20 y 22 de febrero con la combinación de actividades recreativas, feriantes, comida, artistas locales y estrellas de la música nacional.

viernes 20: YSY-A y Neo Pistea

La primera jornada constará de referentes de la música urbana y del trap. Dos artistas como solistas de renombre internacional, YSY-A y Neo Pistea están en la primera noche.

sábado 21: Emanero y Damas Gratis

La segunda fecha contará con referentes de la cumbia en distintos aspectos: Emanero y Pablito Lescano con Damas Gratis.

domingo 22: Cazzu y Lali

El broche de la fiesta contará con dos artistas revolucionarias de los últimos años. Dos referentes femeninas del Pop argentino cerrarán el festival. Cazzu y Lali Espósito.