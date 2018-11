Sin Ley, o cómo el punk sigue dando golpes a la mesa

Ayer, apenas pasadas las once de la mañana, llamamos a Dudú, quien, puntual, estaba al teléfono. “Estamos bien”, es lo primero que nos dijo. “Por primera fuimos a México y seguimos trabajando en un disco nuevo para el año que viene”, y recuerda que “en 2012 fue nuestro último disco de estudio”. Se refiere al muy interesante “Delirio fatal agitado”. Sobre ese próximo nuevo disco, Dudú avisa que será extraño, “con canciones muy viejas que teníamos guardadas y otras muy nuevas. Va a ser una linda mezcla. Con mucho de la esencia de Sin Ley, pero raro”.

Aunque Dudú ve diluida la escena punk, la época pide punk. ¿Qué puede decir el punk? No es una época fácil. Entonces Dudú levanta la guardia: “Nosotros siempre mantuvimos una coherencia. Estamos enojados siempre!”

Tampoco parece demasiado optimista con la escena: “Al punk como movida no la veo acá ni la veo en ningún otro lugar del mundo”, vuelve a disparar. “Lo que ha sobrevivido es su música, bandas haciendo punk rock. Antes había cooperativas, lugares que se prestaban para tocar, más independencia. Ahora sólo hay bandas buscando lugares para tocar”.

Con un generoso recorrido de demos antes del primer disco, Sin Ley registró cuatro producciones caseras antes de grabar “Un kilme resucitado” (1995). Le siguieron otros cuatro discos de estudio y otros tantos en vivo. “Está más jodida la independencia, pero no por eso vamos a ir a golpear puertas a radios, revistas”, avisa Dudú, para quien independencia no es sinónimo de indie. “No nos identifica” afirma. “Estamos en el otro lado. Son sólo bandas tratando de pegarla con algún tema”, dice sobre el indie en cuestión.

Viejos conocedores del país, Dudú hace cuentas y dice: “Estuvimos diez veces, más o menos. Neuquén, San Patricio del Chañar, Cipolletti...”

Sobre la primera vez que tocaron en la región, recuerda que no se tenía mucha fe: “Pensé que no iba a haber nadie, como no somos una banda que suena en radios. Pero estaba lleno (risas) Fue como un flash. Es uno de los lugares donde más gente va”.

Por último, sobre el show que darán mañana, será “un repaso no cronológico de todos nuestros discos, tocando algunas cosas que no hacemos habitualmente. ¿Temas nuevos? No, los guardamos porque hoy todo se graba, viste?”