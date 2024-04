Mirtha Legrand: «Hablé con el Presidente del INCAA y me dijo que no lo van a cerrar»

Mirtha Legrand se mostró en contra de las medidas de Javier Milei durante los recortes al organismo y manifestó que le daba “mucho dolor” la idea de que se cerrara el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y también el Cine Gaumont, como amenazaban desde el Gobierno.

En diálogo con LAM, la diva habló de su encuentro con Carlos Pirovano, el actual titular del INCAA y este mismo le aseguró que el organismo seguirá funcionando, así como el cine Gaumont.

La conductora le comentó a las cámaras: “Fui a saludar al nuevo presidente del INCAA y me dijo que no cierra el INCAA y que no cierran el Gaumont. Y creo que no cierra la Escuela de Cine tampoco. Es una gran alegría”.

Mirtha contando que no cierra el INCAA ni el GAUMONT #LAM pic.twitter.com/qKZBTf4nwa — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) April 25, 2024

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales no tiene previsto un cierre, pero este lunes se dispuso el cierre de cuatro gerencias y se suspendió a los trabajadores de dichas áreas.

El gobierno achicó la estructura del INCAA y sus empleados fueron suspendidos hasta nuevo aviso

A través de una publicación en el Boletín Oficial se estableció la “supresión de Unidades Operativas”, “readecuación general de acciones” y la “reducción de las erogaciones presupuestarias”. Todos los empleados recibirán una licencia obligatoria.

Con la Resolución 62/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo puso en marcha el achique del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), oficializó el cierre de algunas de sus áreas y suspendió a su personal hasta nuevo aviso. Así, el Incaa cerró sus puertas y quedó limitado a tareas administrativas de forma temporaria.

La decisión contempla el cierre de cuatro gerencias clave dentro del organigrama del Instituto y todos los empleados fueron suspendidos a través de una licencia obligatoria hasta que finalice la reorganización de la entidad, que se llevará a cabo en los próximos días.