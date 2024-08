Convocatoria: el IUPA le abre la puerta al videoarte

Por el Centro de Producción, Formación y Desarrollo IUPA

La exploración del lenguaje propio de la imagen en movimiento y sus características expresivas conforman el videoarte, un género audiovisual específico.



Nacido a fines de los sesenta, es una manifestación artística que usa el montaje de diversas realizaciones audiovisuales. En efecto, nace al calor del arte conceptual. En sus inicios, el videoarte se nutre de las últimas vanguardias, el arte pop, el minimalismo, el dadaísmo y el cubismo.



Es un clásico ejemplo Six Men Getting Sick (1967), del cineasta David Lynch. El filme consiste en una pintura animada que representa seis figuras dismórficas regurgitando en secuencia, acompañadas por el sonido de un bucle de sirena.



Durante los ochenta, el género quedó definido como “investigación experimental con la imagen electrónica”. Esta tendencia se separó de otros usos del video y construyó su propio circuito de exposiciones y festivales”.



Así lo resume Rodrigo Alonso, licenciado en Artes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializado en arte contemporáneo y nuevos medios (new media), en su sitio web personal.



“En el videoarte importa la posibilidad de generar sensaciones mediante la imagen en movimiento, contraponiéndonos, quizás, al lenguaje tradicional o al relato clásico de ficción. Esto hace que el videoarte sea una cuestión más expresiva”, señala Gonzalo Maldonado, docente de Laboratorio Digital, de la carrera de Fotografía en el IUPA.



En este sentido, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) está impulsando una convocatoria abierta para realizadores audiovisuales, profesionales o amateurs, que estén abordando este género y tengan interés en compartirlo con la comunidad.



De esta convocatoria pueden participar obras individuales o grupales que utilicen “la imagen en movimiento y el sonido como eje estético del proyecto. Se buscan experiencias experimentales y artísticas priorizando la expresión visual y simbólica sobre la narrativa tradicional”, establecen las bases y condiciones de la instancia.



Los proyectos de videoarte deben durar entre 1 min y 5 min; los que queden seleccionados se compartirán en el Festival Lumen, que tendrá lugar en IUPA el 26 y 27 de septiembre, una propuesta organizada por la Tecnicatura Universitaria en Fotografía y el Departamento de Artes Audiovisuales.



Características del videoarte



Hay varios aspectos que hacen al videoarte un medio distintivo. “Hay un enfoque innovador que rompe con las convenciones tradicionales, y el artista puede experimentar con nuevas técnicas y conceptos”, agrega Maldonado, quien también forma parte de la organización del Festival Lumen.



En este género no hay linealidad narrativa; está centrado en experiencias abstractas y fragmentarias, ofreciendo múltiples interpretaciones al espectador.



“Ha evolucionado con la tecnología, utilizando desde técnicas de manipulación de video analógico hasta inteligencia artificial, integrando la tecnología como herramienta y tema central de las obras. Sobre todo, se aprovecha el amplio margen de nuevas herramientas audiovisuales”, añade Maldonado.



En algunos casos, ha formado parte de algunos certámenes como el Festival Audiovisual Bariloche (FAB), lo incluyen entre las categorías de competencia; en este caso, Competencia Patagónica de Videoarte instalación.



En efecto, el barilochense Agustín Esparza ganó en esta categoría. El videoarte fue el registro del proceso de producción y finalización de la obra multimedial y tesis de su carrera de Artes Multimediales de la UNA (Universidad Nacional de las Artes).

https://youtu.be/aQw2fPAlLkE?si=SgpGIMmTdrsJ9rMl

Otras propuestas de videoarte



Anthem, de Bill Viola (1973)

Una poderosa exploración del sonido y la imagen, centrada en el grito de una niña, que evoca sentimientos de angustia y espiritualidad.

https://www.dailymotion.com/video/x6gsmit

Global Groove, Nam June Paik (1973) Este video es un collage visual que anticipa la cultura globalizada de los medios de comunicación.

https://www.youtube.com/watch?v=7UXwhIQsYXY&t=67s

The Reflecting Pool, de Bill Viola (1977) Explora la percepción del tiempo y el espacio mediante la imagen de un hombre suspendido en el aire sobre un estanque.

https://www.youtube.com/watch?v=GHdX7sApIMc&t=317s

Ever Is Over All, Pipilotti Rist (1997) Una obra feminista que muestra a una mujer caminando por la calle mientras rompe ventanas con una flor gigante, desafiando las normas sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=a56RPZ_cbdc&t=96s