Cuatro novedades: los libros recomendados de julio

Perder el juicio, de Ariana Harwicz

El nuevo libro de de la escritora argentina Ariana Harwicz, autora de “Matate, amor”, “Degenerado”, y “El ruido de una época”, entre otros, llega este mes, editado por Anagrama. La literatura de Harwicz es siempre incómoda, un camino de reflexión ripioso, que nos pone de frente a cosas que solemos no querer mirar.



“Pensamos que no seríamos capaces de cometer un crimen, hasta que lo hacemos”.

Protagonizada por una madre que está dispuesta a hacer todo lo necesario para recuperar la custodia de sus hijos, “Perder el juicio” ya tiene prevista su adaptación al teatro y al cine. Sigue el camino de “Matate, amor”, su ópera prima, que está en proceso de convertirse en una película producida por Martin Scorsese, dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence que se estrenará posiblemente en 2025.

La protagonista de “Perder el juicio” está acusada de ‘violencia marital agravada por presencia de los menores’ y lleva a cabo toda una serie de hechos delictivos para conseguir su objetivo sin pensar en las consecuencias más allá de cómo puede esquivarlas.

“Los seres humanos piensan que saben de qué son capaces. Creen que no podrían escapar de los policías, que nunca le harían mal a un niño. Yo no podría matar a mis padres; hagan lo que hagan, me dieron la vida. O yo no llegaría jamás hasta la violación. No sería capaz de acelerar al volante en un puente con mis hijos en el auto y caer al vacío. Pero todo eso lo decimos antes; no somos capaces, es cierto, nos resulta impensable el crimen, hasta que pasamos al acto”, dice un adelanto del libro.

“Perder el juicio” cuenta la historia de un robo, de una apropiación, de un incendio provocado. Esta obra es el viaje de un secuestro donde la vida es vista como el armado de una evasión. Como dice Harwicz, se escribe una novela cuando se está en desacuerdo con el sentido de las palabras, cuando dejar de mentir es imposible.

Ariana Harwicz nació en Buenos Aires en 1977 y vive en el campo, en Francia, desde 2007. Ha escrito también el libreto de la ópera Dementia, que se estrenará en el Teatro Colón de Buenos Aires en la temporada 2025.

Bang Crunch, de Smith Neil

Editada por Edhasa, los cuentos del escritor canadiense Smith Neil, capturan los pequeños momentos que terminan definiendo algunas vidas: desde una niña con el extraordinario síndrome de Fred Hoyle que cuenta su historia mientras su vida se expande y contrae como la del propio universo, hasta una mujer que habla con las cenizas de su marido conservadas en una piedra de curling; de una joven pareja que lidia con los fragmentos de aquello que no puede decir a dos amigos deben enfrentar sus emociones en una exhibición artística poco convencional.



Todos estos personajes se abren camino en situaciones inusuales, que develan una acuciante necesidad de conectar con el otro. Los encontramos al borde del abismo y la epifanía. Para bien o para mal, los vemos moldear sus vidas de forma decisiva. Somos testigos silenciosos de sus puntos de inflexión.

Valiéndose de una prosa clara y precisa que desborda con sutil inteligencia y un inesperado sentido del humor, Neil Smith captura al lector en una intensa red de emociones que oscilan entre la más feliz de las esperanzas y la más desgarradora de las soledades.



Smith Neil vive en Montreal. Los cuentos reunidos en Bang Crunch fueron publicados originalmente en 2007 y el libro ganó el Premio al Primer Libro de la Federación de Escritores de Quebec y fue nominado al Premio de Escritores de la Commonwealth al Mejor Primer Libro (Canadá). Su novela “Boo” (2015) ganó el Premio Hugh MacLennan de ficción. En 2022 publicó su segunda novela, “Jones”. Sus obras se han traducido a ocho idiomas. Es también traductor del francés al inglés. “Bang Crunch” es su primer libro traducido al español.

La epopeya del colibrí, de Dalia Ber y Bernardo Erlich

Escrita por Dalia Ber y Bernardo Erlich y editada por Libros del Zorzal, este libro es una crónica del horror en primera persona de la bomba a la AMIA, el peor atentado terrorista de la historia argentina. Es también testimonio de la perseverancia, el rescate y la preservación de una cultura. Es una historia de las costumbres judías en ciertas décadas del siglo XX en Buenos Aires. Es un recordatorio de lo importante que es valorar el pasado para construir el futuro. Y es, por supuesto, una conmovedora carta de amor a un padre que ya no está.



Con sus dibujos –el trazo perfecto, la mirada incisiva pero cálida–, Bernardo Erlich lo transforma, por momentos, en una novela gráfica.

Además de aportar su mirada, Dalia Ber recoge testimonios, confía en ellos, sabe que son imprescindibles para perpetuar momentos, personas, una cultura. Y en ese proceso, al escuchar a los testigos, al fijar sus recuerdos, Dalia y este libro se convierten ellos mismos en testigos. Por eso, “La epopeya del colibrí” no sólo da cuenta de muchos de los eslabones de esa cadena de oro conformada por la cultura y el arte judíos. Es también un eslabón que extiende y solidifica esa cadena.

Dalia Ber nació en Buenos Aires en 1976. Es periodista; trabajó en La Maga y ha sido guionista de documentales de televisión. En la actualidad colabora en Clarín Cultura.

Erlich Bernardo es licenciado en Artes Plásticas, diseñador, dibujante y humorista gráfico. Ilustró el blog Más respeto que soy tu madre, de Hernán Casciari; desde 2007 hasta 2014, produjo una viñeta diaria en el periódico El País de España y en la actualidad, publica la viñeta diaria “Tira y afloja” en la contratapa de Clarín.

Turco, de Pablo Perantuono y Fernando Soriano

“Turco. Vida, obra y secretos de Jorge Cayetano Asís”, de Pablo Perantuono y Fernando Soriano, fue editada por Planeta.

“En la Argentina de 1966, un joven de Villa Domínico se lanza a la aventura de su vida. A punto de cumplir veinte años, Jorge Cayetano Asís cruza el Riachuelo con la ambición de conquistar el monstruo de la Capital. Enseguida se mueve como porteño: el don de la palabra y su experiencia de vendedor ambulante se suman a un talento histriónico para hechizar al otro. Intuitivo y curioso, descubre que la escritura es una herramienta social y política poderosa. Y la poesía, una forma de seducir chicas. Se afilia al Partido Comunista; publica libros y logra visibilidad; tanta que Clarín lo convoca como cronista estrella en 1976. En 1980, con su novela ‘Flores robadas en los jardines de Quilmes’, se vuelve bestseller pero es despreciado por sus colegas y por la academia. Transgresor, expone las internas de Clarín en ‘Diario de la Argentina’ y es condenado al ostracismo. Lo rescata Carlos Menem y se hace portavoz del menemismo, embajador y dandy en París. Poco después es nombrado secretario de Cultura de la Nación”, resumen desde Editorial Planeta.



Pablo Perantuono y Fernando Soriano investigaron durante tres años –cien entrevistas– la peripecia vital de un hombre insoslayable de la vida argentina. Turco es más que una biografía, es una novela social, el retrato magistral de un gran escritor, un astuto polemista y un arqueólogo del poder; un personaje único e irrepetible”, agregan los editores de la publicación.