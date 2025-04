Joven desaparecido en Villa La Angostura: por qué frenaron su búsqueda por tierra y cómo seguirá

Ezequiel Matías Vergara fue visto por última vez el 21 de marzo. Vive hace un año en Villa La Angostura y desde el 27 de ese mes es buscado intensamente. Durante estas dos semanas se rastrillaron varias zonas del Parque Nacional Nahuel Huapi, sin embargo, su mamá, Patricia Ribera, que confía en que el joven decidió alejarse por un tiempo, informó que ya no lo buscarán por tierra y comentó como será el trabajo de ahora en más.

«Este lunes se terminó con la búsqueda en los cerros«, dijo a Diario RÍO NEGRO. Una tarea que como también contó el Coordinador de Administración, Recursos humanos y Legales del Parque Nahuel Huapi, Mariano Dalla Cia, fue clave el trabajo de Brigadistas y Guardaparques.

«La fiscalía toma la opinión de los técnicos que son conocedores del lugar o de los equipos de rescate, hace una táctica y trabajan en conjunto en la zona», explico Della Cia. Detalló que ese lunes se realizó un barrido en la zona de Quetrihué, Cajón Negro y Belvedere.

La madre de Matías señaló que tras los resultados negativos de la búsqueda que se realizó en el parque, la policía indicó que empezarían con «un trabajo de oficina de inteligencia». «Es esto de buscar en redes sociales, en los movimientos de cuentas bancarias y redes de telefonía», explicó.

El joven de 28 años se ausentó de su casa y no se lo vio más. Su tío, quien acudió al domicilio días después de no tener noticias de él, encontró un mensaje que decía «Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo«.

Patricia indicó que es por esto que cree que su hijo está vivo y solo decidió alejarse un tiempo. «Creo que mi hijo se sintió apabullado por algo y decidió tomarse un tiempo sin avisar. Aunque eso es lo más triste porque podría haber mandado un mensaje», dijo.

Su teoría más fuerte es esa, por lo que indicó que es fundamental que se sigan difundiendo fotos de él.

«Su papá tuvo acceso a gente para que hagan una red en Chile y ya se comenzó a buscar en Brasil también», agregó. Es que si bien no hay registros de que haya cruzado la frontera, «sabemos que hay senderos por los que puede pasar la gente tranquilamente», mencionó la mamá del joven. Además, agregó que tiene un amigo en Brasil y que ya están en contacto con él.

La mujer se mostró confiada en la búsqueda y dijo que a pesar de que se terminó el trabajo por tierra, es solo por un tiempo. «Ahora se hará una búsqueda de inteligencia. Luego, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, si hay una nueva orden se retomará o se hará lo que sea necesario».

«Estamos en busca de una persona inteligente y cualquier persona inteligente que se quiere esconder y no quiere ser encontrado, va a ser difícil encontrarla«, garantizó Patricia. «Creo que es el caso de mi hijo. Yo tengo toda la fe y la esperanza de que está bien y solo decidió alejarse«, finalizó.