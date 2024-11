De lujo: publican un libro con fotos inéditas de BB King en Argentina, “The King is Gone”

Noviembre trae muchas novedades literarias. Una es: The King is Gone un libro que reúne fotos inéditas de BB King en Buenos Aires.

The King is Gone contiene decenas de fotos de BB King, en su mayoría inéditas, que fueron tomadas por Jota Moreno Martínez durante las visitas que el Rey del Blues hizo a la Argentina entre 1992 y 2010.

Las fotos están acompañadas por una biografía del músico y una selección de sus frases más célebres, que fueron recopiladas por Ailín Moreno Martínez, la hija del autor.

El libro, cuyos textos están en español e inglés, tiene una edición de lujo: tapa dura, encuadernado tejido y papel ilustración, con dos portadas diferentes, que quedan a elección del comprador, y viene con una fotografía para enmarcar firmada con sello de autenticidad.

En un reciente posteo en Instagram, el autor explicó cómo fue el proceso de armado y edición del libro: “Primero realicé la selección de fotografías y elegí dos para crear dos opciones de tapa. Luego, pasé al diseño y al armado del libro, compaginando las fotografías con los textos biográficos que se incluyen allí. Por último, pasamos a la imprenta en donde todo lo digital se vuelve real y así nació el libro físico”.

Presentación de The King is Gone:

La presentación será el próximo miércoles 27 de noviembre en Thelonius Club (Nicaragua 5549, Palermo, Buenos Aires). Estará presente su autor, Jota Moreno Martínez. Además de recorrer las páginas del libro y las historias detrás de las fotos, habrá música en vivo de la mano del gran guitarrista Juanma Torres.

El libro, una vez presentado podrá conseguirse en librerías.

*Con información de NA