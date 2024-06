Del cover a la canción propia: el viaje musical de Koino Yokan, que llega esta semana a Roca y Bariloche

– ¿Hay más mate?, pregunta Tomás Otero

– Se acabó el agua, le responden.

Tomás Otero se lamenta y se resigna a seguir el viaje sin mate al menos hasta la próxima parada, que serán recién en San Lorenzo, en las afueras de Rosario.

Koino Yokan, el proyecto musical que fundó, gestiona y desarrolla junto a Jeremías Oro desde hace menos de seis años, tenía fecha este sábado, en la ciudad de Santa Fe, y hoy, en Rosario.

Luego, volverán a la ciudad de Buenos Aires y recién entonces emprenderán viaje al sur para dar comienzo a una gira con shows en Casa de la Cultura de Roca, este miércoles; San Martín de los Andes, el jueves; y en el Campus de Arte y Música de Bariloche, el viernes. Luego, seguirán viaje a Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn (ver aparte).

Los shows que ofrecerán aquí serán a dúo, como al principio, con dos guitarras, íntimo y acústico. Serán shows tranquilos le dirá Tomás a Diario RÍO NEGRO, “muy cercano a la gente, con mucha interacción con todos, charlando mucho y contando las historias de las canciones”.

Fieles herederos de la canción rock argentina, Koino Yokan se abraza a Fito & Charly, pero también a Gustavo Pena, el Príncipe, músico de culto uruguayo fallecido hace veinte años. Qué hacen los Koino Yokan es una pregunta que, confiesa Tomás Otero, le rompe un poco las pelotas. “¿Que hacemos?: canciones”, es su respuesta.

Los Koino Yokan hacen canciones que primero fueron de otro y solo después, no mucho después, fueron de ellos. Viral en redes sociales, sobre todo en Tik Tok, Koino Yokan terminó de explotar hace unos años en YouTube con sus covers del rock nacional vistos por millones. Así, hasta que decidieron cortar con aquello de hacer música de otros y empezar a hacer su propia música incluida en dos discos y casi treinta singles.

Todo empezó cuando subieron las versiones de “Casi que me pierdo” de Los Cafres y “Pupilas Lejanas”, de Los Pericos: Otero es fanático del reggae argentino. En 2020 decidieron enfocarse exclusivamente en crear su propia música y, un año después publicaron su álbum debut “Lo que ayer callé”. Uno de sus temas “Lo que hoy quieras”, se popularizó gracias a una tendencia viral de TikTok a finales de 2021 y ayudó al grupo a consolidarse como dúo compositor.

Koino Yokan cerró el 2023, llenando el teatro Gran Rex.

Pero decir que Koino Yokan es un producto obvio de las redes sociales y el streaming es decir solo una parte de la historia. Koino Yokan siempre tocó en vivo, desde el principio, cuando Tomás conoció a Jeremías y ninguno sabía nada sobre la industria de la música.

Tomás Otero y Jeremías Oro no sabían nada acerca de la industria de la música, salvo lo más importante: hacer buenas canciones. Pero antes tenían que encontrarse porque, hasta 2018, Tomás y Jeremías tampoco sabían nada del otro. Y como suele suceder con tantas bandas, todo nace (casi) de casualidad y por un aviso que uno pone y otro ve.

Koino Yokan es el resultado de aquella casualidad provocada por la búsqueda de un profe por parte de Tomás, de un profe de música que resultó ser Jeremías Otero, sí, el que había puesto el aviso ofreciendo clases de jazz y de improvisación musical en algún lugar del barrio de Palermo.

Tomás fue, conoció a su profesor, intercambiaron data, Jeremías le dio algunos ejercicios, practicaron, se tomaron unos mates y se volvió a su casa. Y eso fue todo. Porque a los tres días, Tomás volvió, pero ya no como alumno, sino para formar una banda. “Nos conocimos porque nos estábamos buscando, quizás no lo sabíamos, pero siento que fue así”, dice Toto Otero hablando con Diario RÍO NEGRO, con el zumbido de la carretera como música de fondo. “Los dos necesitábamos algo que no teníamos para formar un proyecto y que descubrimos que lo tenía el otro”, recuerda.

Koino Yokan en el Gran Rex, a fines del año pasado.

Tomás, que estaba buscando un profe que lo cautivara, vio el aviso que había posteado Jeremías promocionando sus clases. “Le hablé y fui a tomar clases con él. Tomamos mate, charlamos, nos gustaban muchas cosas parecidas. Si bien nuestras personalidades eran opuestas teníamos muchas cosas piolas en común y terminamos cantando algunos temas juntos. Como que pegamos onda, viste”, resume Toto.

Tomás Otero y Jeremías Oro dan forma a Koino Yokan.

A los dos o tres días, Jeremías le mando por el chat de Facebook un archivo de audio con sus canciones y le pidió que le pasara algo suyo porque tenía ganas de armar un proyecto y le había gustado como cantaba Toto. “Yo me re cebé porque veía un potencial muy grande en muchos aspectos y le dije que sí. A la semana siguiente fui a su casa y nos mostramos todo lo que teníamos, nos gustó y dijimos ‘sí, armémoslo y sale sale, si no sale no sale”. Salió. Vaya si salió.

Koino Yokan, expresión japonesa que significa algo así “como conocer a alguien y tener el presagio de que habrá una conexión especial con esa persona”, empezó tocando en barcitos, luego en bares; en teatritos, luego en teatros. De los barrios porteños saltaron a Provincia y de ahí a las provincias. Tocaban en vivo tanto como música subían a las redes. Los públicos avalaban sus covers con cientos de miles de likes y vistas, en Tik Tok primero y en YouTube después.

Toto y Jere fueron aprendiendo de qué iba todo al mismo tiempo en que crecía su popularidad virtual. En septiembre de 2019 sacaron “Viaje”, el primer tema propio que no escuchó casi nadie. Pero sabía que sería una cuestión de tiempo para que el público abrazará la música de Koino Yokan y olvidara los covers. Y una vez más así fue.

Koino Yokan en el sur: las fechas

Miércoles 5, a las 21, en Casa de la Cultura de Roca.

Jueves 6, a las 21, en Espacio Trama, de San Martín de los Andes.

Viernes 7, a las 20, en Campus de Arte y Música, de Bariloche.

Domingo 9, a las 21, en Limbo Bar, de Esquel.

Martes 11, a las 21, en El Sótano, de Comodoro Rivadavia.

Miércoles 12, a las 21, en Cine Teatro Auditorium, de Puerto Madryn.

Entradas en venta en las boleterías de las salas y por sistema a través de tuentrada.com.