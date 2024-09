Del jazz y el blues al rock y el tango en el primer Festival Internacional de Armónica, este sábado en Roca

Este sábado, Roca será sede del primer Festival Internacional de Armónica organizado en Latinoamérica por la empresa China Konsgsheng. Los artistas son representantes de la marca y en esta oportunidad serán José Luis Carreras (Córdoba, tango/ jazz con cromática); José Castro (Chile, jazz con guitarra y armónica) y como anfitrión el roquense Ezequiel Salgado (blues/rock) reconocido como uno de los virtuosos armonicistas de la Patagonia y uno de los más emblemáticos a nivel nacional. El guitarrista invitado será Miguel Vilanova, Botafogo. Serán acompañados por un set de artistas locales como Gustavo Giannini y Bruno Calanni, entre otros.

El evento tendrá lugar, a las 21.30, en Sala II de Casa de la Cultura. Las entradas se podrán adquirir en la boletería del teatro (9 de Julio 1043) de CDC. Consultas y reservas al 2984876456.

El dialogo con “Río Negro”, en armonicista Ezequiel Salgado ofreció detalles del evento:

P: ¿Al final, como te fue en Chile en el viaje de hace un tiempo, que nunca te pregunté?

R: Volver a Chile siempre es un placer, he visitado ese país casi 7 u 8 veces, en distintos festivales, eventos de gran magnitud y siempre quiero repetir. He cosechado muchos amigos como Sergio Mujica, Leo, otros músicos de un nivel impresionante. Hubo intentos de llevarnos durante el verano, y ahora estamos haciendo un esfuerzo por organizar algunas presentaciones con Ricardo Tapia.

P: ¿Cómo hiciste el contacto con la empresa China Konsgsheng y por qué te seleccionaron a vos como representante?

R: Las vueltas de la vida hicieron que, durante la pandemia, comience a trabajar mucho con mi gran mentor, armonicista reconocido mundialmente, Mariano Massolo, máximo representante de la marca en Argentina (mis primeras clases intensivas técnicas las hice con él hace 15 años), Si bien yo era representado por otra marca de armónicas alemanas, él me convenció para que trabaje para esta empresa nueva, y mandó todos mis videos a China para que sean analizados por los dueños. Cuando recibí la confirmación, fue increíble para mí. La verdad es que estoy agradecido con el trato como artista, siendo del sur y que una empresa multinacional te acompañe, te financie no tiene precio. Incluso además de eso, hay modelos que me enviaron para probar, que siento serán una gran revelación para el instrumento.

Ezequiel Salgado es uno de los más destacados armonicistas del país.

P: ¿Cómo te sentís como «virtuoso» del instrumento?

R: Es una pregunta muy buena, porque es como me han catalogado así en sitios, incluso las marcas que me auspician o auspiciaron, pero para mí es un esfuerzo gigante y diario. Todos los días estudio, grabo, intento mejorar mi técnica para preservarla, pulirla, descubrir nuevos horizontes. Te diría que es casi una responsabilidad no bajar mi rendimiento. Soy un agradecido de todos los comentarios, buenos o malos, pero detrás de esta palabra simplemente hay mucho trabajo.

P: ¿Cómo te ensamblás con el resto de los referentes de la zona?

R: Conozco a muchísimos armonicistas de la región, algunos incluso que tocan en bandas, los he formado y el trato es maravilloso. Pedí cuando estábamos armando la grilla de este festival que estén otros amigos locales, pero por cuestiones de marca, administrativas no se pudo. Amigos y colegas como el Lechu Romero, Aivans Iraola, Sergio Jara, Mario de Zapala, Demis, Franco Ramos, Carlos Delgado, Gastón Otero (seguro que me olvido de alguno) pero nos cruzamos de vez en cuando en algún escenario y siempre la pasamos bien.

P: ¿Cómo se preparan para el festival, en el que habrá varios géneros musicales y cuánto tiempo tendrá el segmento de cada uno?

R: Quisimos plantear un festival que no sea largo, que la gente pueda disfrutar de la armónica más allá de los ejecutantes que vienen de distintos puntos del país y Chile. La idea es que sea un recital de una hora y media aproximadamente, donde cada armonicista tocará aproximadamente 20min/25min, con un cierre en conjunto. Los géneros serán tango, jazz, blues, funk, rock, en una de las mejores salas del alto valle.

P: ¿Cuál será el segmento en el que serás protagonista? ¿Cómo esta tu estado de ánimo?

R: Por ahora estoy calmo, quizás es la costumbre, seguramente en unos días estaré en las nubes, pero de verdad que esto es algo que por lo menos en el tiempo que llevo tocando, en nuestra ciudad y alrededores no se ha realizado. La empresa invirtió una gran suma de dinero para que sea posible, para que la gente, para que Sudamérica (es la primera edición en este continente) pueda disfrutar de un evento sin precedentes. Mi set estará compuesto de versiones de blues, flamenco, jazz y tango que intentarán mostrar todo el trabajo realizado durante tantos años, y exprimir cada milímetro de la armónica.

P: ¿Qué significa la armónica para vos? ¿Recordás hace cuanto que la tocas? ¿Siempre fuiste solista o en cuantas bandas tocaste?

R: La armónica para mi es mi religión, mi fe. Salvó mi vida en muchas ocasiones, siempre repito y digo mismo: Le debo absolutamente todo. Desde los 15 años toco, pasé por formaciones muy significativas como Norte por Sur, Fandango y Buscados Vivos con Cacho Lobello, gran referente con el que recorrimos la provincia, siempre viajando y compartiendo con músicos de primera. Una de mis mejores formaciones fue “Eze Salgado quinteto”, con la que recorrí muchísimos festivales. Ahora me embarqué nuevamente en mis proyectos solistas, que son los que me llevan a recorrer, viajar y mostrar mi música, que es lo que más placer me da. Siempre seré un agradecido con haberme encontrado con este instrumento, y con gente que siente lo mismo, que se apasiona, que apuesta en todo el país.

P: ¿Cuál fue el músico que más te conmovió al acompañarlo?

R: Voy a citar a dos personas que han sido pilar en mi música, y con las que pude compartir escenarios. Por un lado, Ricardo Tapia, cantante y guitarrista de La Missisippi (la primera banda de blues en español que escuche), con quien habíamos realizado varias presentaciones hace muchos años, pero el año pasado nos volvimos a encontrar a dúo. Estoy más maduro musicalmente, llegué a emocionarme, girar la cabeza y que al lado tuyo esté la voz que escuché toda mi vida, la banda sonora de mi adolescencia: eso es impagable.

Este año repetimos gira a dúo, hace un mes me invitó la Mississippi en su presentación en Neuquén y la verdad aun no lo puedo creer. Luego sin dudas, Willy Quiroga de Vox Dei: mi familia escuchó esa banda toda la vida, pude compartir escenario en un festival durante tres días en la línea Sur con él, y luego me invitó a Buenos Aires, donde fui un Vox Dei un por un día tocando en la Trastienda y el Oeste (dos shows consecutivos) con la formación actual. Mi primera experiencia con una banda profesional. Son personas geniales, artistas de primera, aprendí, aprendo, y aprenderé mucho de ellos. Comencé a tocar cuando mi hermano Jeremías (por Jeremías Pie de Plomo justamente de Vox Dei) falleció, un golpe durísimo en mi adolescencia, y entre toda esa oscuridad, la armónica apareció, me dio paz, me dio la luz. Soy, definitivamente un resiliente.