Daniela Celis, ex Gran Hermano, mostró donde vivía antes de ingresar al reality

Daniela Celis, la ex Gran Hermano que hizo presencia en un boliche de Neuquén Capital hace algunos días, está sorteando un celular y mostró a sus seguidores la humilde casa donde vivía antes de que su vida diera un giro radical.

La ex participante del reality, oriunda de La Reja, Moreno, recibió el apodo de «pestañela» al ingresar al programa que la catapultó a la fama. Ahora, le mostró a sus hijas su antiguo hogar antes de anunciar el sorteo de un iPhone.

Acompañada de sus hijas gemelas, Aimé y Laia, Daniela decidió llevarlas a conocer el lugar que marcó sus orígenes. “Quise que vieran de dónde vengo, cómo era mi vida antes de todo esto”, compartió la joven en sus redes sociales. Actualmente, Daniela reside con su madre, su pareja Thiago Medina —a quien conoció en la casa más famosa del país— y las pequeñas, fruto de su relación surgida en el reality.

Pestañela reveló que su madre se ofreció a cuidar a las gemelas mientras ella trabaja. “Cuando mi mamá se enteró de que estaba buscando niñera, me dijo que ella se haría cargo. Estoy muy tranquila de tenerla”, confesó la ex Gran Hermano, destacando la paz que le brinda esta decisión. Hace pocos días, Daniela también estuvo en un boliche de Neuquén Capital, donde su presencia no pasó desapercibida, consolidando su popularidad más allá de la pantalla.