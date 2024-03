«El problema de los tres cuerpos», la ambiciosa serie de los creadores de «Game of Thrones» llegó a Netflix

Netflix ha estrenado una de sus series más ambiciosas: la adaptación del mega best seller «El problema de los tres cuerpos», del chino Liu Cixin. Los responsables de la tarea son los creadores de «Game of Thrones», David Benioff y D.B. Weiss, que vuelven a meterse con una historia voluminosa -son tres novelas- para trasladarla a la pantalla. Presupuesto no les ha faltado. Cada capítulo cuesta alrededor de 20 millones de dólares.

¿Qué cuenta? En su compleja y ambiciosa trama, en los 8 capítulos de la primera temporada, ‘El problema de los 3 cuerpos’ (basada en la primera novela de la trilogía de ‘El recuerdo del pasado de la tierra»), nos acerca a un proyecto militar secreto chino que ha enviado señales al espacio para intentar contactar con vida extraterrestre. Una de estas señales es captada por extraterrestres y estos deciden comunicarse a través de un misterioso método.

Como novela, la historia vendió ocho millones de ejemplares en su país y más de un millón en el resto del mundo. El libro recibió elogios de personalidades tan diversas como Barack Obama, que lo incluyó en la lista de lecturas que difunde cada año, y el propio George R.R. Martin, el autor de «Juego de Tronos». Semejante éxito convirtió al autor, el ingeniero y escritor Cixin Liu, en una sensación literaria y generó dos secuelas: «El bosque oscuro» y «El fin de la muerte».

La versión de Netflix, arranca en 1967 en China. En medio de la Revolución Cultural, una joven llamada Ye Wenjie ve cómo su padre, un profesor de física, es sometido a vejámenes para que confiese y termina siendo asesinado. Lo que hace la muchacha repercute décadas después en el planeta, cuando el mundo se entera de que una raza alienígena invadirá la Tierra en 400 años más.

Pero, en la adaptación, la trama se ha occidentalizado, y a partir de ese hecho continúa en Londres, en 2024. Da Shi (Benedict Wong), un exoficial de inteligencia transformado en detective que investiga varias muertes que ocurren en la comunidad científica; un jefe de inteligencia británico conocido como Wade (Liam Cunningham) que reúne a un grupo de cinco físicos de Oxford para que lo ayuden en sus planes, y a un ambientalista (Jonathan Pryce) que lidera un culto que desea que los extraterrestres colonicen la Tierra.

Quién es quién en "El problema de los 3 cuerpos"

Jess Hong es Jin Cheng

Miembro de los «Cinco de Oxford», un grupo de jóvenes científicos de Oxford. Genio de la física teórica con una sed insaciable de respuestas sobre los mayores interrogantes del universo. Su curiosidad podría ser su mayor fortaleza, si no su perdición.

Jovan Adepo es Saul Durand

Miembro de los «Cinco de Oxford». No menos dotado pero mucho menos centrado que sus compañeros, Saul es un ayudante de investigación de física que no ha alcanzado todo su potencial. Cuando se le presente el reto definitivo, ¿lo superará?

Eiza González es Auggie Salazar

Miembro de los «Cinco de Oxford», Auggie, es pionera de la nanotecnología, se dedica a resolver problemas reales ahora, no teóricos en el futuro. Fuerte y visionaria, es un objetivo natural para los enemigos de la humanidad.

John Bradley es Jack Rooney

Miembro de los «Cinco de Oxford»,grosero, franco y adorable, Jack utilizó su licenciatura en Física para desarrollar un imperio de snacks

Alex Sharp es Will Downing

Miembro de los «Cinco de Oxford», Will, profesor de física de sexto año, recibe una noticia que le cambia la vida y le obliga a reconsiderar su lugar en el universo.

Zine Tseng y Rosalind Chao como Ye Wenjie

Ye Wenjie, prodigio de la astrofísica, se siente sola en el universo tras haberlo perdido todo durante la Revolución Cultural china. Una decisión que tomó en los años sesenta resuena a través de los siglos y puede que aún se oiga en el fin de los tiempos.

Ben Schnetzer y Jonathan Pryce como Mike Evans

Ambientalista apasionado convertido en un magnate petrolero multimillonario.

Liam Cunningham es Thomas Wade

Wade, el carismático líder de la operación de inteligencia de élite más importante del mundo, es el mejor pensador global. En su juego, la gente es un accesorio, y sus audaces tácticas tienden a dar resultado.

Marlo Kelly es Tatiana

Criada desde su nacimiento en la organización de Mike Evans, Tatiana ha dedicado su vida a acoger a los marginados…por todos los medios.

Sea Shimooka es Sophon

Un avatar que aparece en un misterioso juego de realidad virtual dentro de la serie.

Saamer Usmani es Raj Varma

Raj, oficial de la marina y de familia militar, está profundamente comprometido con su trabajo. Su relación con su novia, Jin, corre el riesgo de convertirse en un daño colateral en su misión.

Eve Ridley es Follower

Un personaje de 9 años con el que se encuentra Jin en el juego de realidad virtual.