«Encender la noche»: ideas para no tenerle más miedo a la oscuridad

¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? ¿O acaso, más que a la oscuridad, le tememos a la penumbra? Esa oscuridad apenas iluminada que todo lo deforma nos atemoriza porque nos deja ver lo que ella quiere. Y quiere que veamos monstruos, aunque sólo se trate de un saco colgado de una silla. Pero no se trata solo de lo que (no) vemos, sino de lo que escuchamos: los sonidos de la oscuridad también (nos) dan miedo, aunque hayan estado allí todo el día. Pero, una cosa el el día y su luz y otra muy distinta es la noche y su penumbra, como bien sabe Lucas. Lo que Lucas no sabe es que cuando se apaga la luz se enciende la noche. Se lo dirá Blanca, la niña mágica que le hará cambiar su mirada acerca de la noche.



Inspirada en “Encender la noche”, una obra que Ray Bradbury le dedicó a las infancias, la actriz, directora y dramaturga Verónica Martínez Durán escribió y dirige “Encender la noche y sus resplandores”, una ambiciosa puesta en escena que combina teatro, títeres, manipulación de objetos y sombras. Una experiencia mágica para todo público que cuenta con las actuaciones de Verónica Cardoso (Blanca) y Gastón Fernández (Lucas) y que puede verse los domingos de abril, a las 17, en Deriva Teatro (Sarmiento 809, Neuquén).

«Encender la noche y sus resplandores», obra basada en el mundo poético de Ray Bradbury. (Foto: Miguel Villegas)



“Quizás poco lo sepan, pero Ray Bradbury escribió un cuento dedicado a las infancias, un cuento poético muy hermoso que cuenta la historia de un niño que le tiene miedo a la oscuridad”, dice Martínez Durán en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Ese niño, cuando va llegando la noche, se encierra en su casa, va encendiendo todas las luces y, por las dudas que se corte la luz, tiene a mano una linterna y velas. En un momento aparece una niña mágica que le enseña que cuando se apaga la luz se enciende la noche”.

La dramaturga, que había leído ese cuento de Bradbury cuando era niña y que le había parecido bellísimo, le dedicó todo el 2023 al desarrollo de esta obra, junto a gran equipo trabajo. “Tenía muchas ganas de trabajar con esa idea del cuento porque me interesa mucho investigar escénicamente la luz”.

“Me interesa mucho lo que les pasa a las infancias, que también es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestras infancias”, asume Martínez Durán.

«Encender la noche y sus resplandores», con dramaturgia y dirección de Verónica Martínez Durán. (Foto: Miguel Villegas)

“En este caso -afirma- el miedo es algo que nos acompaña siempre, pero en la infancia uno de esos miedos comunes es el miedo a la oscuridad, a lo que no podemos ver y a aquello que se transforma en medio de la noche. Pero podemos descubrir otras formas de mirar. Si hay oscuridad y no es de día y no puedo ver las cosas como las veo durante el día tal vez pueda descubrir otras cosas. Hay todo un mudo que se despierta en la noche: los grillos, los gatos, los búhos, las ranas. Todo un mundo sonoro y de pequeños brillos”.

Ficha técnica y funciones

Obra: “Encender la noche y sus resplandores”.

Compañía: Buscón Teatro.

Actúan: Verónica Cardoso y Gastón Fernández

Escenoplástica: Julieta Tabbush.

Diseño lumínico: Marcos Sandoval

Diseño sonoro: Robert Mambreani.

Dramaturgia y dirección: Verónica Martínez Durán

Entradas: $4500 anticipadas y $5000 en puerta.

Reservas al 2995127497

Funciones: domingos de abril, a las 17, en Deriva Teatro (Sarmiento 809, Neuquén).