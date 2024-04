O.J. Simpson y la serie que cuenta «el juicio del siglo»

Puede que el juicio a Johnny Depp haya querido competir en cantidad de menciones, imagénes y polémicas. Pero el «Juicio del siglo»sigue siendo el de O.J. Simpson, acusado del brutal asesinato de su ex mujer, Nicole Brown Simpson y de su pareja, Ron Goldman, y absuelto después. Era 1995 y no había redes sociales, y sin embargo, todo lo que ocurrió en esa sala durante nueves meses, televisado y amplificado por la división que generó el caso, fue puro espectáculo, incluida la prueba decisiva de probarse el guante que había sido hallado en la escena del crimen y que quedaba un poco chico en la mano de O. J.

No sólo el caso y su resolución, la enorme popularidad y el carisma del protagonista principal, sino también el trasfondo, se convirtieron en la tormenta perfecta para que toda la atención se centrara en lo que ocurría ahí. El deportista fue absuelto por un jurado compuesto por nueve personas negras, dos blancas y una latina, y tuvo como antesala la tensión racial provocada por los disturbios de 1992, cuando un jurado de mayoría blanca exoneró a cuatro policías (blancos también) por golpear a Rodney King, en una paliza que fue grabada en vídeo.

La tensión, el racismo, la figura deportiva querida y el brutal asesinato fue seguida por millones de televidentes. Y sin embargo, aunque todos conocían la historia, en 2016, el aún cuestionado proceso penal se convirtió en material para la pantalla. Por un lado, la fantástica recreación del juicio y de todas las estreategias judiciales que hizo la serie «American Crime Story: el pueblo contra O.J. Simpson» y por otro, «O.J: Made in America», un trabajo de casi ocho horas sobre su juicio por asesinato, que ganó el Oscar al mejor documental en 2017.

"American Crime Story: el pueblo contra O.J. Simpson"

«American Crime Story: el pueblo contra O.J. Simpson», que aún puede verse en Star + y es quizás la mejor de todas las que se han hecho bajo el nombre de American True Crime, se basó em «The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson», el libro publicado por el abogado norteamericano Jeffrey Toobin en 1996 (un año después de los eventos).

Cuba Gooding Jr. fue el encargado de dar vida a O.J. Simpson en la versión ficcionada del caso. También figuran John Travolta como Robert Shapiro, Nathan Lane como F. Lee Bailey, David Schwimmer como Robert Kardashian, Sterling K. Brown como Christopher Darden, Courtney B. Vance como Johnnie Cochran y Sarah Paulson como Marcia Clark. Los tres últimos recibieron premios por sus actuaciones.

La serie, aclamada por la crítica y público, se alzó con el premio Emmy a la Mejor serie limitada, superando a competidores como «Fargo».

Recreada con lujo de detalles, la serie incluye esa imagen que quedó grabada a fuego en la memoria de los estadounidenses: la huida de O.J Simpson en una camioneta Bronco color blanco por una autopista de Los Ángeles. 95 millones de personas siguieron esas imágenes por tevé. Sucedió en junio de 1994 y obligó a que las cadenas de televisión modificaran su transmisión e incluso interrumpieran la narración de la final de la NBA. El exjugador había decidido entregarse a las autoridades para encarar las acusaciones por la muerte de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Después cambiaría de opinión e hizo que la policía lo siguiera por varios kilómetros hasta que lograron arrestarlo en su residencia varias horas después. Y todo se hizo a una velocidad mínima, con la policía siguiendolo cuidadosamente proque se temía que a ex estrella deportiva atentara contra su propia vida.

El caso, ficcionalizado o real, era apasionante. La Fiscalía centró su caso basándose en los hallazgos de ADN en la escena del crimen. El guante derecho fue encontrado en casa del deportista; el izquierdo, localizado en la residencia donde ocurrió el doble homicidio, contenía sangre de las dos víctimas y probable material genético de Simpson. Ante los ojos de todos, el acusado se probó el par de guantes el 15 de junio de 1995. Parecía que le quedaban chicos. Su abogado defensor, Johnnie Cochran, cargó contra los descuidos en la cadena de custodia de las muestras genéticas y en la falta de entrenamiento de la policía que llevó a que estas resultaran “contaminadas y corrompidas”.

Pese a todo, luego en una corte civil fuera hallado culpable y obligado a pagar 33,5 millones de dólares en daños, algo que nunca cumplió. Simpson no pudo evitar las rejas cuando en 2007 fue arrestado en Las Vegas por secuestrar y robar a mano armada a dos coleccionistas de objetos deportivos. Pasó nueve años en prisión y recuperó la libertad en 2017.

El deportista famoso, que amplió su estrellato en Hollywood, y que murió a los 76 años, nunca pudo sacudirse la sospecha de ser el autor del doble asesinato para la mayoría de la opinión pública de su país y del mundo.