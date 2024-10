Encuentro de coros de la UNCo y el IUPA en la Catedral de Neuquén

El próximo domingo no será uno más en el centro de la ciudad de Neuquén. Ese día a partir de las 21, en la Catedral de avenida Argentina, se darán cita el Coro de la Universidad Nacional del Comahue y el Coro de Cámara del Instituto Universitario Patagónico de las Artes de General Roca. Las agrupaciones interpretarán obras de música sacra, de compositores del siglo XX y del Romanticismo.

La entrada es gratuita, solo hay que colaborar con un alimento no perecedero. Además, hay un plus, las interpretaciones serán a capella, con lo cual es un encuentro que no te podés perder porque además de disfrutar del evento, vas a poder conocer la calidad vocal de los artistas que existen en la región.

El encuentro coral se celebra en el marco de la Mesa Coral Universitaria del Alto Valle, en la que trabajan mancomunadamente ambas agrupaciones desde 2022.

El Coro Universitario de la Universidad Nacional del Comahue fue creado en 1980 y depende del área de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Está integrado por estudiantes, docentes, personal no docente y miembros de la comunidad regional (de Neuquén, Centenario, Cutral Co, Cinco Saltos, General Roca y Cipolletti) quienes de manera vocacional participan de la actividad, aportando muchas horas de su vida para arribar al producto artístico que ofrecen. Por tratarse de un coro universitario, a la calidad y excelencia artística se le suma la función educativa-formativa, tanto para los coreutas como para el público regional que acompaña las presentaciones del Coro, y que accede de este modo a la posibilidad de escuchar en vivo obras del repertorio coral universal.

El Coro de Cámara del IUIPA, interpreta un repertorio que abarca música popular, negro spiritual, música folklórica y música académica del Barroco, Romanticismo y Siglo XX. Desde su creación se ha presentado en diversos espacios de la ciudad de Roca, así como en la ciudad de Neuquén y Villa Regina.