Manuel Adorni ¿se recibió de la Universidad Pública? Qué dice el SIU Guaraní

Se conoció que Manuel Adorni, vocero presidencial y candidato libertario a la legislatura porteña, reprobó tres veces la materia Macroeconomía durante su paso por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Según registros oficiales, Adorni no logró completar la carrera de Economía en esta casa de estudios, por lo que nunca obtuvo la licenciatura en la universidad pública.

Manuel Adorni ¿se recibió de la Universidad Pública? Qué dice el SIU Guarani

Los datos, extraídos de la plataforma SIU Guaraní, que almacena los registros académicos universitarios, fueron presentados esta tarde y desataron una ola de críticas y burlas en redes sociales. En particular, el término «Aplazado» se convirtió en tendencia en X durante las últimas horas, reflejando el impacto de la noticia en la opinión pública.

Adorni, quien estudió Economía en la UNLP, tuvo que continuar su formación en una universidad privada. Además, cursó Contabilidad Pública y Docencia en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), donde finalmente se recibió.

Esto pone en cuestión la trayectoria académica del vocero presidencial y genera un intenso debate sobre su preparación para los cargos que ocupa y aspira. Hasta el momento, Adorni no emitió comentarios oficiales.

Robertito Funes Ugarte ¿el reemplazante de Manuel Adorni como vocero presidencial?

Robertito Funes Ugarte fue una de las sorpresas en el acto del 2 de abril al aparecer en el balcón de la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei. En este sentido, el conductor de televisión aclaró si reemplazará o no a Manuel Adorni, actual vocero presidencial, si es elegido cómo legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

El rumor trascendió luego de la visita del periodista a la Casa Rosada durante un móvil para A la Barbarossa (Telefe), donde estuvo junto a Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en el balcón. Tras el revuelo, Robertito Funes Ugarte enfrentó la información que circuló en los medios y descartó la posibilidad de reemplazar a Manuel Adorni.

«¿Va a ser vocero presidencial? ¿Serías el que reemplace a Adorni o no?», le preguntó la periodista Lupe Torres a Robertito al aire de Miralo Bien (LN+).

«El punta pie inicial fue la visita que hice a la Casa Rosada por esas cosas del periodismo… llegué a cumplirle el sueño a un chiquito y me vi en el balcón saludando, con el presidente adelante. De ahí se desprendió que yo era el posible candidato a vocero presidencial para reemplazar a Manuel Adorni», explicó Funes Ugarte en alusión a la nota con Pedro, el niño libertario que conoció a Javier Milei gracias a un móvil para el programa de Georgina Barbarossa.

«Adorni va a participar como legislador, y no sé por quién fue armado esto. Yo banco absolutamente a Milei, deseo que le vaya bien, es un país difícil y no la tiene fácil. Hay cosas que me gustan y otras que no, pero su estilo es lo que nos está ayudando a salir adelante», agregó. (Video: redes @pablomontagna)

«Hay que estar preparado para ser vocero, bien predispuesto, y Adorni ha hecho un trabajo excepcional, y lo va a seguir haciendo como legislador. A mí me queda muy grande el puesto y tampoco estuvo la propuesta», aclaró.