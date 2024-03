El aclamado DJ argentino Øostil vuelve al Alto Valle para una larga noche electrónica

Luego de la exitosa presentación del DJ serbio Coeus, el 17 de febrero pasado, la productora patagónica Rave New World redobla la apuesta con una producción que confirma la presencia del DJ y productor argentino Øostil, perteneciente al prestigioso sello internacional Afterlife en el Alto Valle.



El evento será este sábado, a partir de las 23, en el Castello di Marietta, en Fernández Oro. Completan el line up Stjepanek, Rêverie y el roquense Alan Long. Las entradas están disponibles a través de la plataforma passline y parten desde los $20.000.

Øostil



El DJ argentino Antü Coimbra, lidera este proyecto melodic techno al mismo tiempo que ofrece una nueva plataforma para los talentos emergentes del techno latinoamericano. Cuando pensamos en música techno, música house, nuestra mente se va inmediatamente a Europa o a América del Norte.



Con nombres como la belga Amelie Lens u Objekt (Tj Hertz) basado en Berlín representando a Europa; y el canadiense Richie Hawtin y el estadounidense Carl Craig poniendo el nombre de América del Norte en alto; es entendible que no se relacione demasiado a Latinoamérica con este género musical. Antü Coimbra, un dj argentino, busca cambiar esto con su proyecto Øostil, que hoy en día es el máximo exponente del techno en esta parte del continente.

Antü Coimbra, el dj argentino creador del proyecto Øostil. (Foto: Tim Saccenti)



Øostil fue la iniciativa de Coimbra y del mexicano Hugo Ibarra, después de que se conociesen en México y decidieron trabajar juntos. Ahora, años después de ese emprendimiento inicial, Coimbra se encuentra al frente del proyecto después de que Ibarra se separase por motivos profesionales.

Durante el tiempo que estuvieron trabajando juntos, los dos djs convirtieron a Øostil en un nombre con gran respeto internacional, al convertirse en el primer proyecto de techno latino en unirse a la iniciativa de Afterlife, creada por el prestigioso dúo italiano de música electrónica Tales of Us formado por Carmine Conte y Matteo Milleri, fundadores de Afterlife.

“Cuando hago sets largos me gusta empezar con un género más deep y luego pasar a algo mas progresivo, pero siempre con una línea de techno melódico que al fin y al cabo es lo que me representa hoy en día”. Antü Coimbra, creador del proyecto Øostil



Con más de diez años en la industria musical, Øostil ha sido reconocido por los ya nombrados Tale of Us, Sasha, Mind Against, Fur Coat, Hunter / Game, Agents of Time, Nick Warren y Hernán Cattaneo. De hecho, Antü Coimbra concidera a Cattaneo su principal referente y a quien comenzó a escuchar en un principio.

«Me gusta contar una historia en mis sets», dice Øostil. (Foto: Tim Saccenti)



Identificado con el tecno melódico, Øostil remarca que le gusta la música en todos los aspectos, sea rock, música ambient, electrónica o el género que sea. “En lo particular, me gusta tocar sets largos, sentarme en el estudio y tener la amplitud musical para hacer un tema más melódico o más introspectivo, mas futurista o de repente más housero con otro tipo de estilo sonoro. Lo lindo de la música es que al final termina siendo algo infinito que siempre se puede crear algo diferente”.

¿Qué hay detrás de la música? Una historia, siempre. “Me gusta en mis sets contar una historia”, confiesa Øostil. “Cuando hago sets largos me gusta empezar con un género más deep y luego pasar a algo mas progresivo, pero siempre con una línea de techno melódico que al fin y al cabo es lo que me representa hoy en día”.

Stjepanek



Es un DJ y productor argentino de música electrónica. Es uno de los artistas más reconocidos de la escena techno argentina, con una carrera que abarca más de 20 años.

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1978. Comenzó su carrera como DJ a principios de la década de 2000, tocando en fiestas y clubes underground. Lanzó su primer disco en 2005, y desde entonces ha publicado una gran cantidad de música en sellos nacionales e internacionales.

Ha actuado en algunos de los festivales y clubes más importantes del mundo, como Awakenings, Time Warp, y Fabric. Es conocido por su estilo techno oscuro y contundente, que a menudo presenta elementos de acid techno y electro. También es un productor prolífico, y ha remezclado a artistas como Richie Hawtin, Carl Cox, y The Hacker.

Rêverie

Es un dúo oriundo de Mendoza, formado por los djs y productores Facundo Trentacoste y Guillermo Sosa, que explora el melodic techno. Comenzaron su carrera en el año 2019, enfocándose en un sonido melódico y bien potente. En la actualidad, su música llegó a grandes eventos como Afterlife Buenos Aires o Zamna Barcelona

En el 2022, lanzaron un EP junto a ØOSTIL, en colaboración con Paula OS llamado “missing robot”. El EP cuenta con un remix del artista francés Rodríguez Jr. El dúo cuenta con el apoyo de grandes artistas como Hernán Cattaneo, Echonomist y Øostil.