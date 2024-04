Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para la semana del 22 al 27 de abril 2024

Llega la anteúltima semana de abril 2024, transcurriendo en un fuerte devenir de energías astrológicas ya que estamos en pleno cierre de la temporada de eclipses según el horóscopo occidental. Por eso, siempre es relevante consultar qué nos depara el destino a través del horóscopo chino, por lo que te proponemos que lo averigües a continuación.

Es fácil saber cuál animal te corresponde según el horóscopo chino relacionando el año en el que naciste con el animal que corresponde. Esta versión astrológica ayuda a vislumbrar los puntos más importantes que podrían tratarse durante los siete días siguientes, a partir del lunes.

Según el horóscopo chino, cada mes tiene su propia energía: abril está dominado por la energía del Dragón, que coincidentemente es la misma que rige el año en curso que inició hace algunas semanas. Por eso, se dice que abril es el mes del «doble Dragón».

Entonces, a continuación, te compartimos cómo viene la semana del 22 de abril 2024, signo por signo, según el horóscopo chino. ¡A prestar atención!

Signo por signo, cómo será el tránsito de la semana del 22 al 27 de abril 2024 según el horóscopo chino

RATA

La Rata sabe muy bien que comete errores, pero también sabe que tiene voluntad para repararlos y este tiempo será preciso para ello, ya que tendrán la oportunidad de hacerse cargo de sus propios errores, algo que hace tiempo necesita hacer.

BÚFALO

Mantengan siempre la idea de que no hay pensamientos negativos, a menos que quieran hacer daño a otros. Necesitan comenzar a ver su capacidad para formular nuevas ideas como algo bueno y algo importante dentro de un grupo, ya sea de trabajo o familiar.

TIGRE

Hay ocasiones en las que solo queremos salir corriendo de un lugar al darnos cuenta de que no era lo que esperábamos. Por eso, durante esta semana tienen que pensar bien las cosas y rodearse por personas buenas. Si les dan ganas de correr, háganlo… pero no es la mejor solución para todo.

CONEJO

Es necesario dejar de sentir temor a los errores. Lo que ya pasó no puede solucionarse, no exijan a otros, tampoco a si mismo, intentar devolver el tiempo para enmendar. Comiencen por perdonar ya que, si no lo hacen, entonces no van a tener nunca seguridad en ustedes ni en los demás.

DRAGÓN

El Dragón tiene mucha claridad sobre lo que desea para esta semana, por eso, hablará fuerte, dirá todo muy claro y no tendrá problemas para hacer valer sus derechos. Es bueno verse con más fuerza, con más confianza, será una excelente semana. Pero cuidado: es necesario calmarse un poco al enfrentarse a personas que no tienen una buena actitud.

SERPIENTE

Han logrado concentrar sus energías y se preparan para otra semana llena de nuevos retos. Es bueno que hayan logrado concentrar el poder y comiencen a mostrar mucho más su personalidad fuerte. Es tiempo para ello, también para alegrarse de lo bueno que han conseguido, pero si no logran deshacerse de las inseguridades, nunca lograrán llegar a las metas.

CABALLO

No sean enemigos de si mismo, en este tiempo tienen que evitar que la inseguridad los maneje, ya que están muy propensos a ello y podrían ser lo que está retrasándoles. Es una buena semana para los compromisos de negocios. Aprovecharán mucho su entusiasmo característico para hacer de esta semana una de las mejores de su vida.

CABRA

El trabajo que realizan les permite hacer grandes cosas en este momento, pero nada puede ser posible si realmente no tienen la fuerza necesaria para llevar a cabo sus planes inmediatos. Es tiempo de hacer concesiones con quienes tienen una relación laboral, pueden ser quienes los ayuden a ver un poco más allá dentro de un espectro de posibilidades actuales.

MONO

El Mono saboreará sus triunfos como nunca durante esta semana, es claro que estarán en un buen periodo de su vida, ya que las ganancias no dejarán de circular mientras sus negocios funcionan de maravilla. Quienes no se dediquen a los negocios tendrán mucha suerte en otros ámbitos de su vida.

GALLO

El Gallo tiene el afán de ser siempre el número uno, pero nunca deja que otros se enteren de ello ya que es una satisfacción personal, algo que no les gusta compartir con el resto. Es tiempo de decidir lo que quieren de verdad, algo que pueda ser un poco más llevadero para ustedes el día de mañana. Cualquier sea la opción, será un buen punto de partida para esta semana.

PERRO

El Perro está hecho para ganar y lo sabe, sobre todo porque esta semana obtendrán grandes logros que nunca habían imaginado. Será una buena semana para quienes se estén preparando para un examen, una competencia o un día importante en el trabajo, ya que todo saldrá de maravilla. Es necesario darse un respiro: no se puede estar todo el tiempo trabajando y no descansando, por eso esta semana es especialmente importante, ya que podrán tomar ese respiro que hace tiempo buscaban.

CHANCHO

Aún no es tiempo de tomar ese riesgo que estaban pensando en correr. Si quieren correr riesgos, tienen que pensar también en su salud y en su bienestar. Pueden lograr grandes cosas si tan solo se aplican a ellas y comienzan a construir su propia forma de vivir, necesitan buscar con mayor fuerza su identidad.