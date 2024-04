Este fin de semana, Sergio Gonal presenta su propio café concert

De gira por la región, Sergio Gonal propone para este fin de semana “Un café con Sergio”, su flamante espectáculo unipersonal que recrea aquel café concert porteño de los años 60 y 70, con monólogos, cuentos, chistes y reflexiones sobre la vida cotidiana en clave de humor.



Luego de la función del jueves en Cutral Co, “Un café con Sergio” se presentará este viernes, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, ) Neuquén; el sábado, a las 21, en La Caja Magica (Mariano Moreno 354, Cipolletti); y el domingo, a las 20, en Casa de la Cultura (9 de julio 1043, Roca). Las entradas están disponibles en las boleterías de las salas y, por sistema, a través de entradauno.com.



“La idea de este espectáculo es recrear el espíritu del café concert que lo que tenía de lindo era la cercanía que se daba entre el público y quien actuaba porque sucedía habitualmente en espacios reducidos. En un teatro, al tener otras dimensiones, para poder lograr ese espíritu lo que hago es abrir el juego de movida, voy tirando tópicos y la gente cuando quiera, pueda participar si es que lo desean”, le cuenta el humorista a Diario RÍO NEGRO.

“El humor es un instrumento que tiene diferentes teclas, tiene el chiste, tiene el cuento, tiene el monólogo, tiene el musical y tiene el stand up. Todo eso trato de meterlo en el café concert”. Sergio Gonal



“El espectáculo tiene una estructura, yo voy tocando temas cotidianos y la gente la va dando un valor agregado a cada función, tiene diferentes momentos. Cada función tiene un refresh diferente, tiene de todo, tiene monologo, mucho cuento y mucho chiste”, revela el creador de personajes televisivos como El Diariero, aquel ocurrente contador de chistes que formó parte del Show del Chiste, el recordado segmento de Videomatch.



Gonal dice que encontró en el unipersonal su lugar en el mundo escénico, sobre todo después de su último espectáculo, “Nada es igual”, en el cual interpretaba a nueve personajes diferentes. “Tenía como una vorágine muy linda, había nueve apagones, nueve cambios de vestuario y nueve escenarios distintos. Todo en chiquito pero se hacía. Después de haber hecho eso que tenía como una dinámica tremenda pase a todo lo contrario. Estoy durante todo el espectáculo siendo yo mismo frente al publico, ofreciendo una charla entre amigos”.

“Puedo decir que encontré mi zona de confort en el unipersonal”, reconoce el humorista.



El nombre del espectáculo refiere un poco a esa circunstancia, la de tomarse un café con él como un amigo, además de referir, el café con Sergio, como un juego de palabras con el café concert. “Desde hace años vengo haciendo unipersonal y la verdad es que encontré un muy buen espacio de trabajo, hay un publico al que le agradezco que me acompañe. Puedo decir que encontré mi zona de confort en el unipersonal”, reconoce el humorista.



“No tengo la estética del standapero, que sale en jeans y remera, yo uso un vestuario que siempre es el mismo durante todo el espectáculo, en ese sentido trato de respetar cierto código teatral, una prenda que no la veas cuando voy por la calle. Es un traje que no habla español (risas)”, comenta. “Con la escenografía intentamos armar un cafe concert, las mesas de café y el micrófono en el medio cual monologuista o cantante con una banqueta alta”.

Por qué hacer un café concert



De este modo, “Un café con Sergio” recrea el espíritu de aquellos espectáculos más íntimos y cercanos que se ofrecían en los clubes nocturnos y boites, espacios que ya casi no existen y que fueron reemplazado por las salas pequeñas donde se ofrecen espectáculos de stand up. Algo de stand up tiene “Un café con Sergio”.

Siempre tengo ganas de que vuelva el humor a la tevé. Hoy es un accesorio de los programas” Sergio Gonal



“El humor es un instrumento que tiene diferentes teclas, tiene el chiste, tiene el cuento, tiene el monólogo, tiene el musical y tiene el stand up. Todo eso trato de meterlo en el café concert”, explica Gonal.



“Era un espacio para aquellos que no tenían cabida en los teatros por diferentes cuestiones. Había muchos artistas que no tenían la posibilidad de acceder a salas porque eran más comerciales, entonces se generaron espacios donde brillaron humoristas excepcionales como Antonio Gasalla y Perciavalle o Lino Patalano, tipos que en cualquier lugar hacían un café concert. Y se llenaban, eran lugares chicos de no más de 80 personas, pero se llenaban”.

Las funciones

Viernes, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén). Entradas desde $9000.

Sábado, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354, Cipolletti). Entradas desde $10000.

Domingo, a las 21, en Casa de la Cultura (9 de julio 1043, Roca). Entradas desde $10000.