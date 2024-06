Este sábado, Inés Estévez llega a Neuquén con la obra «Bosque adentro»

Dos mujeres, una madre y su hija, emprenden un largo viaje al sur con destino a Bariloche. Allí, las espera un hombre, que es padre y abuelo y vive en soledad allí donde su hija, que ahora es madre y está a punto de visitarlo junto a su nieta, nació y creció. Pero, a veces, lo importante no es llegar, lo que importa es el camino. Y en este viaje, que es largo, muy largo, pasarán muchas cosas. Tantas cosas serán dichas que transformarán para siempre el vínculo entre ambas y, acaso más importante, el vínculo de cada una consigo mismas.



“Bosque adentro”, la obra escrita por Carla Moure y dirigida por Corina Florillo, propone, de un modo muy original, este viaje escénico de más de mil kilómetros a bordo de una vieja van donde Inés Estévez, la madre, y Agustina Benavides (“Los sonámbulos”, “La ira de Dios”), la hija, irán develando los motivos de un viaje que moverá sus vidas geográfica y emocionalmente.



Estrenada en abril del año pasado en el teatro 25 de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, “Bosque adentro” llega este sábado a Neuquén para una doble función, a las 21 y a las 23, en el Cine Teatro Español. Las entradas están a la venta en Flipper (Av. Argentina 179) y en boletería del teatro, únicamente en efectivo; y por sistema a través de plateanet.com.

“Cuando leí la obra me encantó, me pareció un tránsito que aparenta ser un trayecto suave, intimista, pero tiene un recorrido muy intenso que se combina que el humor y a mi combinación siempre me gustó”, dice Inés Estévez, al comienzo de un diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO.

Esta obra tiene simpleza de ser llevada adelante por actuaciones. Me gusta mucho cuando una obra se apoya en la actuación”. Inés Estévez



“Es una obra que habla de vínculos, es un viaje largo con todo lo que eso conlleva, en una camioneta destartalada junto a su hija; y lo que es maravilloso de contar respecto de la obra es que la personas que inician el viaje no serán de ninguna manera las que lleguen a destino”, revela. “En ese viaje se sufren transformaciones, se revelan secretos, se develan ciertas verdades que son las que terminan transformándolas. Es un viaje que transforma realmente mucho el vínculo entre las dos y muy probablemente el vínculo de cada consigo mismas”.

Apenas leyó la obra, Inés quedó encantada con ese texto que cruza circunstancias dramáticas con otras de humor, algo ella suele considerar al momento de elegir una obra. “La disfruto muchísimo”, reconoce la actriz de “La vida según Muriel” y Pipa”, entre otros filmes. “Transita muchos estados emocionales diferentes, tiene diálogos, tiene soliloquios, tiene muchos sentimientos y emociones, ese trayecto me encanta. Y la simpleza de una obra que está llevada adelante por las actuaciones. Me gusta mucho cuando una obra se apoya en la actuación”.

¿Dónde encuentra Inés Estévez ese cruce entre el drama y el humor? Hay ciertas instancias, situaciones de la obra en las que la torpeza típica de padres y madres frente a la problemática adolescente, cuando la maternidad es como la del personaje, una maternidad joven, ha crecido junto a su hija y la ha criado sola”, destaca. “Hay situaciones donde habría que establecer un límite y la madre no tiene para establecerlo y lo hace mal. Ese encuentro entre la persona adulta que uno ya es y la persona infantil que no ha dejado de ser, esa especie de limite reñido entre esos dos flancos generan ciertas situaciones que son hilarantes”.

Actriz con más de treinta años de experiencia en cine, teatro y televisión, Estévez abordó con mucha expectativa y disfrute el personaje de una mujer que tuvo que maternar muy joven y sola. “Me entusiasmó encarnar un personaje que tiene muchas dificultades para comunicarse a partir de su crianza. Es alguien de una generación que podría haber sido más abierta, pero ha tenido ciertas dificultades que se develan en la obra y que han marcado su modo de vincularse, ha tenido que ser un poco masculina en su desempeño en la vida. En ese sentido, la hija es como más comunicativa y abierta. Componer ese tipo de faceta, adentrarme en la vida de una maternidad neurotípica cuando mi maternidad personal es totalmente neurodiversa, yo tengo dos niñas con discapacidades , transitar ese tipo de conflictos que en la vida real no transito me resulta grato, interesante de transitar”.

Mas allá de que el relato sucede entre una madre y una hija, no se trata solo de ellas: hay otros personajes masculinos omniscientes y, en cierto modo, omnipresentes en la vida de ambas. “Todos somos hijos, padres, todos nos hemos separada alguna vez, todos tenemos ex y entonces de algún modo la gente se identifica con el conflicto y genera muchísima adhesión. Y también lo que pasa con todo esto es que la gente se emociona y a la vez se divierte. Es una combinación muy grata”, reconoce.

El motivo de semejante aventura rutera está en el devenir de la obra, dice Estévez. “Madre e hija tienen una relación cotidiana súper familiar, prácticamente han crecido juntas y más allá que hay un padre y un exmarido, es una situación claramente monomaternal. Es una relación fluida, cotidiana y de mucha familiaridad y lo que las lleva al sur es algo que se irá develando a lo largo del viaje que es la obra misma. Van a ver al personaje de mi padre, el abuelo de mi hija, una persona que vive de una manera muy ermitaña en un lugar donde yo crecí, donde mi personaje nació y se crio. El motivo se revela en el camino”.



¿Cómo fue representar un viaje de más de mil kilómetros sin moverse de la superficie de un escenario? “Fue un hallazgo de Corina Florillo, que es una directora increíble”, afirma Inés sin dudarlo. “Para evitar el estatismo hay una escenografía que es como una vieja van que está dividida en dos y los personajes bajan y suben de una otra de las partes lo largo del viaje. Por otro lado, hay una visual, un mapping, que va ilustrando el viaje y que ayuda muchísimo a la puesta”.

“Bosque adentro” ofrecerá una doble función, a las 21 y a las 23, este sábado, en el Cine Teatro Español.

«Bosque adentro»: ficha técnica

Elenco: Inés Estévez y Agustina Benavides

Música original: Tomás Pol

Diseño de vestuario: Carla Moure y Murilo Brito

Diseño de escenografía: Nicolás Pol

Realización de escenografía: Walter Domingo Lamas y Maite Corona

Diseño de iluminación: Ricardo Sica

Diseño de visuales: Moreno Pereyra

Coordinación de producción: Luciano Heredia

Fotografía: Diego López

Asistente de dirección: Varinia Anzorena

Dirección: Corina Florillo

Autoría: Carla Moure

Agradecimientos: Pablo Culell

Duración: 60 minutos