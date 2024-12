Este viernes y sábado, «Gardel & Sinatra» por la Orquesta Sinfónica FCP, en Roca

Este viernes y mañana sábado, Carlos Gardel y Frank Sinatra se encontrarán en un escenario de Roca. Ellos a través de su música. Y será real. En un espectáculo que marcará la despedida de la temporada 2024, la Orquesta Sinfónica FCP presentará “Gardel & Sinatra”, junto Jazz FCP, Tango FCP y Artistas FCP, a las 21, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263).



¿Fue real aquel encuentro de Frank Sinatra con Carlos Gardel, en Nueva York, en 1934? ¿O fue en 1933, si es que fue? ¿En verdad un muy joven Sinatra (¿19 años, acaso 20?) golpeó las puertas del camarín de un ya consagrado Gardel, que estaba punto de dar un show en el anfiteatro de la NBC? ¿Es cierto que lel Zorzal Criollo aconsejó a La (futura) Voz sobre qué hacer, que éste le hizo caso y que por eso fue el artista que fue?

¿Se conocieron Gardel y Sinatra?



El periodista Diego Mancusi, en una nota publicada en el portal Diario con Vos, en octubre de 2022, intentó llegar al fondo, pero no hubo caso. Ni Felipe Pigna, autor de “Gardel” pudo ayudarlo. “Hasta donde yo pude averiguar, esto sigue siendo una versión no confirmada”, le dijo el historiador a Mancusi, quien no por nada título su muy recomendable nota “Carlos Gardel y Frank Sinatra: el encuentro real que jamás pasó”.

Fabrizio Danei, director de la Sinfónica FCP.



“Este espectáculo que no tiene nada que ver con la anécdota sobre un encuentro de Sinatra y Gardel, cuando Sinatra era muy jovencito”, se apura a aclarar Fabrizio Danei, director de la Sinfónica FCP. “No sé si será verdad o no, pero no tiene nada que ver con eso. Este espectáculo es principalmente un homenaje a estos dos grandes artistas, a dos de las mejores voces de la música popular de todos los tiempo”.



“Es un estreno”, dice Danei respecto de “Gardel & Sinatra”, un espectáculo que tenían en carpeta desde hace tiempo y venía relegado. “Siempre trato de ser variado con el repertorio de la orquesta. Desde la música clásica, pasamos por el tango, por el jazz, por la música del Caribe, pasamos por rock, a mí me gusta hacer de todo un poco y generalmente en diciembre nosotros presentamos siempre un espectáculo, o bien, es una continuación de algún otro espectáculo, como por ejemplo, Historia del Rock Nacional, del que hicimos varias partes. Y este era un proyecto que había quedado relegado, que sabíamos que en algún momento se iba a hacer y finalmente se concreta este año”.

«Gardel & Sinatra», el espectáculo



Un hecho nada menor y que no suele ser destacado, aunque lo es en la propia música, es el trabajo de Gerardo Gardelín en los arreglos para orquesta para las diversas propuestas que suele ofrecer la sinfónica dirigida por Danei. Es un lujo doble, porque la orquesta local cuenta con arreglos originales, algo muy poco habitual, y porque se trata de Gerardo Gardelín.



Y este espectáculo basado en las canciones de Gardel y Sinatra no será la excepción. “Contamos también con la participación de un grande, que es Gerardo Gardelín, para hacer arreglos, porque es un grande, yo tengo que nombrarlo siempre porque es de lo mejor de la Argentina. Es un gran arreglador”.

Frank Sinatra, una de las grandes voces de la música popular de todos los tiempos.



Desde hace años Gardelín viene trabajando con la Sinfónica FCP a partir de una relación que se fue dando entre ambas partes y que le permitió a la sinfónica tener arreglos especialmente compuestos para la orquesta. “Eso no lo tiene cualquier orquesta. Teníamos espectáculos armados exclusivamente para nosotros”, destaca Danei en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.



En este caso, los arreglos para la música de Frank Sinatra en general responden un poco a los arreglos más originales, apunta Danei, “que son de Big Band. Ya de por sí están así. Ahora, hay un gran trabajo en los temas de Gardel, que están arreglados de una forma totalmente diferente. Imaginate que a veces son temas que estaban hechos en tríos de guitarra”.

“Sinatra era un apasionado del jazz, estaba muy identificado con el jazz melódico y disfrutaba de las grandes orquestas y las big bands”. Fabrizio Danei, director de la Sinfónica FCP.



“Gardel & Sinatra” reunirá en un mismo espectáculo a la Sinfónica FCP con los grupos de tango y de jazz de Fundación Cultural Patagonia. Estará dividido en dos partes: la primera será para los tangos de Gardel y la segunda para los clásicos de Sinatra.



Los tangos elegidos, que serán interpretados por Leandro Rodríguez, son “Mi Buenos Aires querido”, “Melodía de arrabal”, “Mi noche triste”, “Cuando tú no estás”, “Volver”, “Por una cabeza” y “El día que me quieras”. Los clásicos del repertorio de Sinatra elegidos para ser interpretados por Fabio Balbarrey son “Strangers in the night”, “Fly me to the moon”, “My way”, “Come y with me”, “That’s life”, “Under my skin” y “New York, New York”.



¿Por qué Gardel y Sinatra? En el caso de Gardel porque era lo que le estaba faltando a la orquesta, explica Danei. “Veníamos haciendo de todo, veníamos con Caribe, veníamos con rock, música de películas… veníamos haciendo de todo un poco, pero nos faltaba tango”.

En cuanto al estilo de Sinatra que se destaca en este espectáculo, dice Danei: “Él era un apasionado del jazz, una persona que está muy identificada con el jazz melódico, el jazz cantado. Estaba relacionado con los más grandes arregladores de su tiempo, las grandes orquestas, a él le gustaba la big band. Lo que pasa es que hay temas que también se popularizaron tanto que terminan identificando sobremanera a sus intérpretes; entonces, con Sinatra todo es My Way y tal vez sea el tema que menos le gustaba o le gustaba otra cosa arreglada de otra manera”.



Tango FCP está compuesto por Pablo Borgia, bandoneón; Marcelo González, contrabajo y Humberto Taglialegna, piano. Jazz FCP está formado por Luis Cide, guitarra y dirección; Víctor Valdebenito, bajo y contrabajo; Sabina Muruat, piano; Leonardo Álvarez, batería y Alan Tetchiev, saxo. También participarán los mencionados cantantes Fabio Balbarrey y Leandro Rodríguez y el pianista Diego Bascur.

La Orquesta Sinfónica FCP compartirá el escenario del Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263, Roca), con Jazz FCP, Tango FCP y Artistas FCP para estrenar «Gardel & Sinatra Sinfónico» en doble función: este viernes y mañana sábado, a las 21.