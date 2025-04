Viajar en el Koko

Graciela Croceri, DNI 16.076.107

CIPOLLETTI

El día 7/4 se publicó una nota titulada “La complicación de viajar en cole desde la chacra a la ciudad”. Me gustaría observar que la complicación no sólo es viajar desde la chacra sino desde cualquier punto del alto valle en la empresa Koko. Como se menciona en la misma la dársena roquense de la calle 9 de julio está llena y los colectivos pasan sin levantar gente porque ya están atestados, con lo cual si se tiene suerte el próximo parará y si no habrá que seguir esperando. Si esto ocurre en general roca no es difícil imaginar lo que pasa en Allen o Fernández Oro.

Esto acarrea que buena parte de los que viajan a diario lleguen tarde a sus trabajos o sus colegios. El secretario de transporte menciona la reducción que hubo en la pandemia pero a 5 años de la misma la excusa ya no es válida. Creo que el problema de fondo es que la concesión dada por la provincia está superada por la cantidad de gente que viaja o porque hay una desidia total en los controles.

La misma empresa brinda en Neuquén un servicio muy superior, esto significa que está en condiciones de cumplirlo.

El gobernador, tan proclive a seguir las políticas del presidente, podría concesionar el tramo Regina-Cipolletti también a otra empresa y así ver si la competencia entre ambas mejora el servicio o de lo contrario establecer controles de frecuencia, recorridos, etc. El Koko en vez de ser el placer de viajar es el infierno de cada día…