Katia «la Tana» abandonará la casa de Gran Hermano: «Me quiero ir» 

Katia La Tana fue la participante que ingresó a la casa de Gran Hermano tras la salida voluntaria de Keila Sosa, quien no se sentía a gusto dentro del reality. Quien ahora no tiene días amigables dentro del juego es Katia, la «Tana», Fenocchio, que este martes, planteó que está cansada y que se quiere ir.

Santiago del Moro anunció que un participante abandonará la casa de Gran Hermano: ¿Será la Tana?

Esta mañana, Katia no quiere levantarse temprano para ensayar la coreografía que les propuso Santiago del Moro y se enojó porque los despertaron y los tuvieron mucho tiempo esperando para ir al SUM. «Es una forr*ada, yo me quiero ir, no quiero ni jugar la moto», dijo molesta en una conversación con Selva Pérez, Eugenia Ruiz y Lourdes Cicca.

«Antes, por lo menos los findes descansábamos. Ahora ni eso», manifestó Katia y agregó: «No aguanto acumular tanto, me pesa el cuerpo». Lourdes se rió y le explicó: «Es un show, le tenemos que dar de comer al programa». Sin embargo, Katia seguía molesta con Gran Hermano porque les dan actividades «todos los días».

«Si me suben a placa, me hacen un favor», expresó Katia. Catalina Gorostidi estaba en la misma situación, pero ella habló con Gran Hermano y le pidió no asistir al ensayo porque se sentía mal. A pesar de sus quejas, la «Tana» fue al SUM a bailar con sus compañeros la coreografía que tienen que presentar el próximo jueves para obtener un beneficio.

Santiago del Moro anunció este martes que un participante abandonará la casa de Gran Hermano y posiblemente sea La Tana, quien manifestó en reiteradas ocasiones querer irse.

El conductor también detalló que el miércoles habrá nuevamente gala de nominación y vuelve el «congelados», con visitas para los hermanitos.

Esta noche no habrá programación por la transmisión de la Copa Libertadores en Telefe, en el partido de River Plate frente a Barcelona de Ecuador.