Harry Potter mostró su nueva serie: cuándo se estrena y qué cambia en la historia
La adaptación de HBO presentó su primer adelanto con nuevo elenco y confirmó su llegada para Navidad de 2026. Cómo será la serie que vuelve a contar la historia del joven mago.
El mundo mágico vuelve a abrir sus puertas. La nueva serie de Harry Potter lanzó su primer tráiler y confirmó una fecha que ya ilusiona a los fans: llegará en Navidad de 2026.
Con un elenco completamente renovado y una apuesta más profunda en la historia original, la producción busca recontar desde cero el camino del mago más famoso del cine.
Un regreso desde el inicio
La serie desarrollada por HBO volverá a narrar la historia desde el comienzo, con una adaptación más detallada del universo creado por J. K. Rowling.
La primera temporada estará basada en Harry Potter y la piedra filosofal y contará con ocho episodios.
El tráiler: qué muestra y qué adelanta
El adelanto revela nuevas caras para personajes icónicos:
- Dominic McLaughlin como Harry Potter
- Arabella Stanton como Hermione Granger
- Alastair Stout como Ron Weasley
El video recorre momentos clave:
- la vida de Harry con los Dursley
- la llegada de la carta de Hogwarts
- el encuentro con Rubeus Hagrid
- el paso por el andén 9¾
Todo con una estética más actual y un tono que promete mayor desarrollo de los personajes.
De Hogwarts al inicio de la amistad
El tráiler también muestra el viaje en el Expreso de Hogwarts, donde Harry conoce a Ron y Hermione, dando inicio a uno de los vínculos más icónicos de la saga.
Además, aparecen escenas dentro del castillo:
- clases mágicas
- recorridos por Hogwarts
- la ceremonia del Sombrero Seleccionador
Y figuras clave como:
- Albus Dumbledore
- Severus Snape
- Draco Malfoy
El elenco confirmado
La producción suma nombres fuertes:
- John Lithgow como Dumbledore
- Paapa Essiedu como Snape
- Janet McTeer como McGonagall
- Nick Frost como Hagrid
También participan Paul Whitehouse, Luke Thallon, Lox Pratt, Bel Powley, Daniel Rigby y Katherine Parkinson.
Lo que todavía no se sabe
Uno de los grandes misterios sigue abierto: aún no se confirmó quién interpretará a Lord Voldemort
Además, el personaje no tendría un rol central en esta primera temporada.
Producción y rodaje
El rodaje comenzó en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en Reino Unido.
La serie cuenta con:
- Francesca Gardiner en la dirección creativa
- Mark Mylod como director de varios episodios
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