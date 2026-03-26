Harry Potter mostró su nueva serie: cuándo se estrena y qué cambia en la historia

El mundo mágico vuelve a abrir sus puertas. La nueva serie de Harry Potter lanzó su primer tráiler y confirmó una fecha que ya ilusiona a los fans: llegará en Navidad de 2026.

Con un elenco completamente renovado y una apuesta más profunda en la historia original, la producción busca recontar desde cero el camino del mago más famoso del cine.

Un regreso desde el inicio

La serie desarrollada por HBO volverá a narrar la historia desde el comienzo, con una adaptación más detallada del universo creado por J. K. Rowling.

La primera temporada estará basada en Harry Potter y la piedra filosofal y contará con ocho episodios.

El tráiler: qué muestra y qué adelanta

El adelanto revela nuevas caras para personajes icónicos:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Arabella Stanton como Hermione Granger

Alastair Stout como Ron Weasley

El video recorre momentos clave:

la vida de Harry con los Dursley

la llegada de la carta de Hogwarts

el encuentro con Rubeus Hagrid

el paso por el andén 9¾

Todo con una estética más actual y un tono que promete mayor desarrollo de los personajes.

De Hogwarts al inicio de la amistad

El tráiler también muestra el viaje en el Expreso de Hogwarts, donde Harry conoce a Ron y Hermione, dando inicio a uno de los vínculos más icónicos de la saga.

Además, aparecen escenas dentro del castillo:

clases mágicas

recorridos por Hogwarts

la ceremonia del Sombrero Seleccionador

Y figuras clave como:

Albus Dumbledore

Severus Snape

Draco Malfoy

El elenco confirmado

La producción suma nombres fuertes:

John Lithgow como Dumbledore

Paapa Essiedu como Snape

Janet McTeer como McGonagall

Nick Frost como Hagrid

También participan Paul Whitehouse, Luke Thallon, Lox Pratt, Bel Powley, Daniel Rigby y Katherine Parkinson.

Lo que todavía no se sabe

Uno de los grandes misterios sigue abierto: aún no se confirmó quién interpretará a Lord Voldemort

Además, el personaje no tendría un rol central en esta primera temporada.

Producción y rodaje

El rodaje comenzó en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en Reino Unido.

La serie cuenta con: