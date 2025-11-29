Una oportunidad única para fans de Harry Potter en Argentina: un histórico barrio porteño se transformará en el Callejón Diagon

Un barrio histórico de la Ciudad de Buenos Aires se llenará de magia y se transformará en el icónico Callejón Diagon. La propuesta se hará en le contexto de una feria navideña que se realizará en diciembre y ya está causando furor entre los fanáticos de la saga de J. K. Rowling que tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de estar en el mundo de Harry Potter.

Un histórico barrio porteño se transformará en el Callejón Diagon: cuándo

La feria navideña con temática de la saga de Harry Potter se realizará el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. Será un evento con entrada totalmente gratuita y se hará en el barrio porteño de Caballito.

Como parte de la propuesta el famoso pasaje del barrio, Juan B Ambrosetti, se convertirá en el Callejón Diagon que es descrito por J. K. Rowling como el principal distrito comercial mágico y es el lugar donde Hagrid lleva a Harry para que pueda comprar todos los suministros necesarios para asistir a Hogwarts.

El evento se muestra como una oportunidad única para los fanáticos argentinos de Harry Potter y se realizó especialmente en esta fecha para que puedan asistir desde distintas partes del país.

La propuesta contará con la ambientación completa y además del Callejón Diagon, habrá diferentes espacios del Mundo Mágico con detalles sumamente cuidados. También se colocará nieve decorativa para darle un toque invernal a las fotos y que cada persona se lleve una postal de recuerdo.

Desde la organización informaron que la feria ofrecerá trivias, desafíos y juegos para fanáticos de todas las edades. La música del universo creado por J.K. Rowling acompañará el paseo, lo que potenciará la atmósfera navideña mágica que transformará por completo el pasaje de Caballito.

Con información de La Nación