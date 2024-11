«Jeremías pies de plomo»: la historia de la última grabación de Willy Quiroga con la banda de Neuquén Ssimón Dice

“Hola amigos, soy Willy Quiroga y para mi fue un honor haber grabado esta versión de Jeremías Pies de Plomo con Ssimón Dice. Un gran abrazo para toda la gente de Neuquén y espero que pronto podamos estar allá para visitarlos”.



A veces, los planetas encuentran formas extrañas para alinearse y no siempre (nos) juegan a favor. Y aquella visita a Neuquén que Willy deseaba que sucediera pronto, no sucederá. Es lo que suele pasar cuando la muerte irrumpe.



Es probable que lo último que haya grabado Willy Quiroga, leyenda del rock argentino, haya sido con una banda neuquina: una muy poderosa versión de “Jeremías pies de plomo” junto al poderoso trío instrumental Ssimón Dice.



El jueves pasado, en horas de la mañana, se supo que Willy Quiroga, bajista original de Vox Dei, artífice de “La Biblia”, acaso la obra más ambiciosa e impresionante obra de la música popular argentina, había muerto a sus 84 años.

Unos pocos meses antes, en agosto, el músico que siempre tocó en la misma banda que había formado a fines de los ‘60, en Quilmes, había anunciado su retiro definitivo por cuestiones de salud.

Antes de retirarse, le puso su voz a la pista instrumental de “Jeremías pies de plomo” que le había llegado desde Neuquén. Apenas la escuchó, dijo que sí, que lo haría. Se metió en un estudio de Quilmes -dónde si no- y una sola toma fue suficiente.

Estos Vox Dei. Ricardo Soulé, Willy Quiroga y, entre ellos, a la batería, Rubén Basoalto, durante una presentación en el Salón Blanco de Casa Rosada, el 16 de marzo de 2007.

Con la voz de Willy Quiroga en sus manos, Luciano Ibañez, guitarrista de Ssimón Dice, pero también productor, mezcló las partes para una poderosa versión de la ya de por sí originalmente poderosa “Jeremías pies de plomo” que se estrenó, con video incluido, el dos de octubre pasado.

Es posible que haya sido lo último. Solo que entonces no lo sabía. No podía saberlo. Tampoco, que, aunque lo sobrara energía y voz, iba a retirarse en agosto.



Y menos, que una mañana de noviembre de 2024, la muerte, “esa amante despechada que juega sucio y no sabe perder”, como alguna vez escribió Andrés Calamaro, se lo iba a llevar a dormir siempre con ella, como alguna otra vez escribió Joaquín Sabina. Porque es ella y porque así de raro suelen alinearse a veces los planetas.



Aquellos Vox Dei. Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Ricardo Soulé.

La historia de la versión del clásico que le dio nombre al tercer disco de Vox Dei, editado en abril de 1972, es la historia de una admiración y del intercambio de música a partir de esa admiración. “A mi siempre me gustó es canción de Vox Dei”, dice Luciano Ibañez, refiriéndose a “Jeremías pies de plomo”.



“Grabé una versión con una guitarra de siete cuerdas, por eso suena más grave la canción, y se la mostré a Juan López, bajista de la banda y amigo de muchos años. Y nos gustó la idea de grabarla con la banda. Nosotros somos una banda instrumenta, no tenemos cantante, pero habíamos decidido hacérsela llegar a Willy Quiroga, que la escuchara y, si le gustaba y quería, le pusiera la voz”, le cuenta Luciano a Diario RÍO NEGRO.



Saltando de un contacto a otro, llegaron a la manager del legendario bajista. Le dieron la grabación de la banda neuquina, la escuchó, le gustó y dijo que sí, que iba a grabar la voz. A mil ciento y pico de kilómetros al sur de Quilmes, tres músicos neuquinos no lo podían creer.



“Nosotros mandamos la versión con la intención que la grabe él porque en principio yo la había grabado para buscar algún cantante de acá y que la grabe, pero Juan me insistió en que se la ofreciéramos al propio Willy, así que le mandamos la grabación sin la voz, o sea el track instrumental de guitarra, bajo y batería”, cuenta Luciano.



“Yo más o menos busqué el registro de voz que tenía Willy en la actualidad porque, obviamente, las versiones de ‘Jeremías…’ son de hace 40, 50 años atrás, por lo que busqué presentaciones más próximas, busqué ese registro suyo de voz más actualizado y mandamos la grabación. Él nos ofreció un estudio de allá para grabar su voz, que es el estudio que se ve en el video”, destaca el guitarrista neuquino.

Willy Quiroga y los músicos de Ssimón Dice nunca se encontraron personalmente, todo fue remoto. Solo a través del teléfono y el correo electrónico: él en Quilmes y los músicos de la banda en la ciudad de Neuquén. Así supieron que a Willy Quiroga le había gustado todo, el track instrumental que había caído en sus manos y la versión definitiva con su voz, una interpretación que impresiona tratándose de un tipo de 84 años.

“Para nosotros representa mucho esta canción. Tener su aprobación musical y su punto de vista fue como cerrar un círculo también, la sensación de haberlo logrado”. Luciano Ibañez, guitarrista de Ssimón Dice



“Un poco salvaje”, eso dijo Willy Quiroga de la versión del clásico de Vox Dei y eso que la versión original de 1972 lo era y bastante. “Se escucha más pesada la versión esta”, coincide Luciano. “Igual no difiere tanto, digamos. Tiene unos arreglos. La afinación, por empezar: está grabada con una guitarra de siete cuerdas. El solo de guitarra, que modula a otras tonalidades en el solo. La estructura es muy parecida, pero tiene unos cambios ahí que nos parecieron interesantes. Respetamos el ritmo y toda esa cosa pesada, pero tiene varios cambios. Después, tiene varios cortes que agregamos, que suenan más pesados, más heavys. Y a él le gustó. Nos dijo ‘son unos salvajes’ ¡y mirá que ellos eran fuertes!”.



Willy Quiroga se acomodó al track que la banda le había mandado y que, en un noventa por ciento, es lo que finalmente quedó. “Hicimos unas pequeñas modificaciones, pero él escuchó en todo momento. Después de la voz también le mandamos la versión con algunos arreglitos. Pero básicamente lo que se escucha es lo que escuchó Willy Quiroga cuando le mandamos”. Una sola toma y eso tardó poco tiempo. Fue al mes más o menos que nos contactamos. Ya nos mandaron la toma y el video se grabó más a mitad de año.

Estrenado el dos de octubre pasado y disponible en YouTube, el videoclip de “Jeremías, pies de plomo” muestra, por un lado, a Willy Quiroga cantando en el estudio de Quilmes; y, por otro lado, a los Ssimon Dice grabando la música en Casa Marx, de la ciudad de Neuquén.



“Para nosotros representa mucho esta canción. Compartir un momento con un músico como Willy Quiroga, por más que no hayamos estado presentes, es algo increíble. Tener su aprobación musical y de su punto de vista fue muy importante para nosotros, fue como cerrar un círculo también, una sensación de haberlo logrado, logrado algo que valió la pena, digamos. Quiere decir que hay algo que está bien hecho, que estás haciendo las cosas bien ¿viste? Porque él podría haber dicho, mirá, no me gusta, no quiero participar, no está al nivel que nosotros estamos acostumbrados y era un bajón eso. Tomamos este riesgo y valió la pena”, reflexiona Luciano, quien además produce desde su propio estudio, OMA.

Ssimón Dice, sí, con doble ese, tiene más o menos diez años. Son un trío instrumental, que no siempre fue tal. En un principio, eran muchos más, incluido un cantante que se fue y al que decidieron no reemplazar porque les costaba encontrar uno que fueran con la música que estaban haciendo. Aunque se estabilizaron entres integrantes, siempre hubo un fusible que saltó: el baterista. Después de unos cuantos bateristas, unos seis o siete, calcula Luciano, David Almendra parece ser el definitivo. Al menos hace casi dos años que está y aún sigue ahí.



El guitarrista cree que la inestabilidad interna hizo que la banda no tenga música grabado, aún cuando hace casi diez años que se formó. “Empezamos a ensayar de una manera, empezamos a sonar de una manera y hay veces que vos no podés prever que alguien se va a salir del grupo, entonces vos esperás una maduración del sonido pero nunca llegábamos a esa instancia porque cambiábamos la formación y volvíamos a empezar. Y no queríamos grabar con un músico sesionista, sino con el que esté en la banda. Bueno, ahora creo que nos estabilizamos. Por eso, estamos grabando nuestro primer disco que creemos saldrá a comienzos del año que viene”.



De Ssimon Dice hay solo una canción en Spotify: “Aduladores”, que también tiene su videoclip en el canal de la banda en YouTube. Allí también está “Nunca más” y la versión de “Jeremías pies de plomo, además de la participación de la banda, en 2021, en el ciclo Unísono, de la Televisión Pública.

Ssimón Dice es un power trío instrumental que fusiona metal, funk, progresivo y otros rocks. O, cómo dice Luciano, como los Red Hot Chilli Peppers, pero sin cantante. También son la última banda con la que Willy Quiroga haya hecho música en un estudio.