La angustiante historia real de «Bebé reno», la miniserie más vista de Netflix en el mundo

Lo primero que avisa la pantalla de Netflix es que este es un hecho real, y lo primero que puede pensarse es que sólo va a ocuparse de un angustiante caso de acoso. Pero bucea en aguas bastante más profundasy turbulentas que eso. «Bebé reno», la miniserie que ocupa el segundo lugar en el ranking de la plataforma de streaming y el primero a nivel mundial es la historia real que padeció durante años el comediante escocés Richard Gadd. Un hecho que luego escribió, lo llevó al teatro y ahora se convirtió en miniserie.

La historia es inquietante no sólo por el acoso de parte de una mujer con una enfermedad mental, por las propias dificultades psicológicas que impedían al protagonista denunciarla (recién seis meses después de que comienza el acoso), y por la aún más profunda dificultad de que la policía le crea y le tome la denuncia (que intervino con más decisión sólo cuando el hostigamiento se extendió a los padres de Gadd -a los que la acusadora denunció falsamente por pedofilia- y los mensajes empezaron a incluir amenazas de violencia explícita). La historia es inquietante porque detrás, o más bien antes de convertirse en víctima de esa mujer, Gaad había sido victima de otra situación (que mejor no develar porque forma parte del desarrollo de la serie) a la que ha preferido no enfrentarse, y ha silenciado por completo.

La serie trata con seriedad la salud mental. A través de los siete episodios que varían entre 27 y 45 minutos cada uno, «Bebé reno» enfoca el acoso como una enfermedad mental que convive con la soledad y explora la codependencia emocional de quienes atraviesan ese trauma, de un lado y del otro.

En «Bebé reno» Richard Gaad es Donny Dunne, un aspirante a comediante escocés que llega a Londres buscando un éxito que definitivamente no logra, así que debe trabajar en un bar para mantenerse a flote. Es allí a donde llega una mujer compungida y sin dinero, Martha (Jessica Gunning), a la que le ofrece una taza de té. “Sentí lástima por ella, eso fue lo primero que sentí”, le explica Donny al primer policía que escucha su caso, seis meses después de que haya comenzado el hostigamiento, y cuando por fin decide pedir ayuda.

A esta altura, lo que había comenzado con una taza de té, ya era inmanejable. La atención que primero él parece dispuesto a aceptar y que incluso disfruta, se vuelve un hostigamiento asfixiante, obsesivo, intimidante.

En los tres años que duró el acoso real, Martha le envió 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes, 106 páginas de cartas. La miniserie reproduce algunos de esos perturbadores mensajes a modo de separadores entre escenas que demuestran el tono cada vez más preocupante que adquieren. Cada mensaje escrito viene con la leyenda Enviado desde mi iPhone, como avisan en la realidad los teléfonos de esa marca, pero en este caso es ella la que lo escribe (muchas veces con errores).

Lo interesante de «Bebé Reno» es que no cierra su relato sobre Martha ni tampoco sobre su evidente desequilibrio. Lo interesante es que Donny Dunn va revelando sus inseguridades, su traumas y la dinámica psicológica que antecede a su situación con la acosadora. No es un relato del bien contra el mal, de víctima y victimario, es el complejo relato de los grises y las oscuridades, los miedos y las inseguridades que hay en la vida humana.

Es una serie brutalmente honesta, que no tiene un mensaje de reparación o superación, que va complejizándose cada vez más, pero que expone la fragilidad en toda su dimensión.