La historia de «The Wine of Silence», la impresionante obra de Robert Fripp adaptada a la Sinfónica que llega este domingo a Neuquén

La Orquesta Sinfónica de Neuquén, dirigida por el Maestro Andrés Tolcachir, ante un nuevo desafío artístico. Esta vez, junto a los guitarristas de The League of Crafty Guitarists.

Algo impresionante sucederá este domingo en el Cine Teatro Español de Neuquén. No podría ser menos tratándose una obra de Robert Fripp, el genio creador de King Crimson.

Este domingo, a las 21, The League of Crafty Guitarist, el original y virtuoso ensamble de siete guitarras, se unirá a la Orquesta Sinfónica de Neuquén bajo la dirección del Maestro Andrés Tolcachir para interpretar “The Wine of Silence”, música de Robert Fripp, King Crimson & Guitar Craft.



The Wine of Silence es un espectáculo que une los mundos de la música clásica, el rock y la música popular experimental. La obra original, compuesta por Robert Fripp, tiene su origen en sus revolucionarios Soundscapes y ha sido adaptada para orquesta por el compositor británico Andrew Keeling.

Este espectáculo toma como punto de partida piezas de la mencionada obra de Fripp, que serán interpretadas en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica de Neuquén, e irá más allá en una performance junto con el grupo internacional de guitarras acústicas The League of Crafty Guitarists.

The League of Crafty Guitarist, el original y virtuoso ensamble de siete guitarristas de distintas partes del mundo, entre ellos los argentinos Yoyo Sevilla, Luciano Pietrafase y Fernando Kabusacki.



El estreno fue el domingo pasado, en el Teatro Independencia de Mendoza, y contó con la participación de la Orquesta Filarmónica de esa provincia. Por lo que Neuquén será apenas la segunda presentación de este espectáculo.

The League of Crafty Guitarists es un ensamble de guitarras acústicas independiente que representa el trabajo de Guitar Craft y Guitar Circle.

«Pie Jesu», de The Wine of Silence, en la versión original de Robert Fripp



Guitar Craft fue una serie de cursos de guitarra y desarrollo personal, fundado y normalmente dirigidos por Robert Fripp. Para 2011, tres mil estudiantes habían completado los cursos. A los alumnos quiénes continúan tocando con la forma de Guitar Craft se les denomina crafties. De ahí, la liga de guitarristas crafties que actualmente conforman Gonzalo Arias (Chile), Steve Ball (E.E.U.U.), Fernando Kabusacki (Argentina), Fabio Mittino (Italia), Luciano Pietrafesa (Argentina), Leonardo Requejo (México) y Yoyo Sevilla (Argentina).



Fundada en 1986 por Robert Fripp -guitarrista, compositor, productor, cofundador de King Crimson, colaborador de Brian Eno, David Bowie, David Sylvian y Peter Gabriel-, el repertorio de The League of Crafty Guitarists incluye composiciones originales de Guitar Craft, de King Crimson, clásicos seleccionados de Músicas del Mundo y Circulaciones: composiciones improvisadas en grupo que encarnan la esencia colaborativa y experimental de The LCG.

Robert Fripp en modo King Crimson.



A través de sus diversas formaciones, la League of Crafty Guitarists realizó giras por tres continentes entre 1986 y 1991; por Europa, Estados Unidos y América Latina entre 2002 y 2015; colaboró con las presentaciones en vivo junto con Robert Fripp y sus Soundscapes en Italia, España, Portugal, Argentina y Estados Unidos, entre 2006 y 2009; y participó en espectáculos multidisciplinarios con la Compañía de Danza Lucía y Valentina Fusari de Mendoza, en 2003 y 2015.



Luego de nueve años, la agrupación volvió a los escenarios: el domingo pasado lo hizo en el teatro Independencia de Mendoza y este domingo lo hará en el Cine Teatro Español de Neuquén, en la continuidad del estreno internacional de The Wine of Silence.

El origen del espectáculo



En un diálogo con Diario RÍO NEGRO, el guitarrista rosarino radicado en Mendoza, Luciano Pietrafesa, uno de los integrantes de la liga, cuenta la historia de The Wine of Silence y su adaptación por parte de los crafties en un show que se verá este domingo en Neuquén.



“Surge de una obra que se publica en el año 2010 que se llama The Wine of Silence, en la cual se transcriben al mundo clásico, a una orquesta de cuerdas, los Soundscapes, paisajes sonoros que Robert Fripp produjo en su etapa electrónica. Los Soundscapes son improvisaciones en vivo que Fripp hacía con su guitarra eléctrica y loops, componiendo paisajes sonoros en tiempo real.



Andrew Keeling tomó las transcripciones de las voces y las arregló para un formato de cuerda, que se estrenó en el año 2000 en la Metropole Orkest de Holanda. El disco sale recién diez años después y fue un flash porque era una cosa nueva, innovadora, era una transcripción de una cosa hermosa que son los Soundscapes de Robert Fripp que están en formato electrónico al mundo clásico”, cuenta Pietrafesa.

Fernando Kabusacki, uno de los guitarristas argentinos de la Liga, viene de grabar las guitarras en La Lógica del Escorpión, de Charly García.



¿Cómo llega The Wine of Silence a la liga? El click en el guitarrista argentino fue durante un concierto en Mendoza que lo tenía como espectador. “Hace cosa de dos años estuve en un concierto que se hizo de música popular con la filarmónica y de golpe lo vi: tenemos que tocar con la liga y que los Soundscapes los toque la orquesta. Eso fue lo primero que apareció en la visualización del proyecto y así fue. Entonces, se hizo toda la gestión se habló con Robert (Fripp) también para ver cómo lo veía él, en la prueba del proyecto le dimos una impronta bastante fuerte desde lo local, nosotros estuvimos gestionando todo con Neuquén y acá en Mendoza también. Y en el proceso se agregaron otras cosas porque entonces empezamos a ver que también podíamos arreglar para orquesta temas nuestros que tocamos con guitarra sola. Esto sí es algo que no se hizo jamás, nunca tocó la liga con una orquesta sinfónica ni filarmónica así que es un estreno total, no se hizo hasta ahora en ningún momento”.

Robert Fripp adaptó sus Sounscapes, de su etapa electrónica, al universo clásico creando The Wine of Silence.



Una de las características de las Guitar Craft es que aplica otra afinación en las guitarras que no es la habitual, sino una afinación por quintas que comienza con un do más grave y termina con un sol más agudo en la primera cuerda. “Esto nos permite un trabajo orquestal mucho más fácil porque tenemos un rango sonoro más amplio en las guitarras”, explica Pietrafesa.

Robert Fripp, David Bowie y Brian Eno. El guitarrista grabó las guitarras de «Heroes». Luego, desarrollaría su beta electrónica junto a Eno.



“La liga nace para mostrar al mundo esta cosa nueva en la afinación y la forma de trabajo en grupo, trabajamos mucho el concepto del grupo como unidad: que el virtuoso sea el grupo y no los guitarristas. Los guitarristas somos buenos (entre risas), pero el virtuosismo viaja por sobre los músicos, va hacia el grupo. Se escucha el grupo como uno solo”.

Guitarristas del mundo, uníos



La liga es un conjunto de músicos por demás particular, sin formación estable ni un lugar en el mundo acaso porque su lugar sea el mundo mismo. “Tiene la particularidad que siempre se está moviendo”, dice Pietrafesa. “Se mueve y cambia dependiendo de la necesidad de cada proyecto, de la situación geográfica… En este caso, por ejemplo, no podíamos excedernos de siete guitarristas por la cantidad de músicos en escena que habrá teniendo en cuenta la orquesta sinfónica. Pero hemos llegado a hacer una liga de hasta 25 personas. En las giras con Robert Fripp, por ejemplo, éramos once guitarras y Robert. Yo creo que el septeto es la formación mínima para The League of Crafty Guitars menos ya sería poco”.

Trabajamos mucho el concepto del grupo como unidad: que el virtuoso sea el grupo y no los guitarristas”. Luciano Pietrafesa.



Para los guitarristas de la liga es un honor trabajar con sinfónica neuquina, reconoce Pietrafesa. “Y lo que nosotros siempre nos decimos es que la música que hacemos es música para todo público porque si no uno se asustan, dicen ¡Uy, King Crimson! hay que saber tocar la guitarra o estar preparado por larguísimas sesiones de instrumentales que no sabes para donde te van a llevar o tengo que ser un erudito en rock progresivo… esto es música para todo el mundo, va a haber cosas muy tranquilas, muy suaves, va a haber cosas muy contundentes, van a estar los Soundscapes, pero también habrá piezas de King Crimson que son muy conocidas; aunque no conozcas King Crimson, cuando escuchas el tema, te suena porque, aunque no sepas el nombre, King Crimson es una banda mítica. Después van a haber composiciones propias muy guitarrísticas”.



Una de las características de este espectáculo, entre las tantas que tiene, es que los siete guitarristas se incorporan al espacio de la orquesta a modo de ensamble. A mi no nos cerraba tocar adelante como tocan los solistas, el guitarrista adelante y la orquesta atrás. Lo que yo veía era a las guitarras como partede la orquesta. Nosotros armamos detrás de las maderas, estamos todo el tiempo con la orquesta, en las partes en que tocamos nos ponemos de pie y tocamos solo en las partes”, explica Pietrafesa.



“Y está buenísimo porque ahí ya tenemos contacto con el director porque cuando estás de espalda es muy difícil trabajar con toda la sensibilidad que requiere la orquesta. Tocar entre ellosestá buenísimo por eso, porque tenemos contacto permanente con el director y con el resto de los músicos de la orquesta, resulta mucho más fluido el trabajo”, concluye el guitarrista rosarino.

THE WINE OF SILENCE

De Robert Fripp

The League of Crafty Guitarists & la Orquesta Sinfónica del Neuquén

Director titular Mtro. Andrés Tolcachir

Domingo a las 21 horas en el Cine Teatro Español de Neuquén

Entrada general: $15.000

Venta en Boletería: viernes de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00.

Programa

PIE JESU (R. Fripp)

BLOCKHEAD (P. Richards)

YAMANASHI BLUES (B. Lams)

DANGEROUS CURVES (King Crimson)

BUDITA (L. Pietrafesa)

ALL OR NOTHING (R. Fripp)

BLACK LIGHT (R. Fripp)

THRAK (R. Fripp)

DRIVING FORCE (R. Fripp)

IKIGAI (F. Mittino)

EYE OF THE NEEDLE (R. Fripp)

PLEGARIA EN ORIENTE (L. Pietrafesa)

FRAGMENTS OF SKYLAB (P. Rusinno)

MIDNIGHT BLUE (R. Fripp)

•HEATWAVE (S. Matsuura)

ASTURIAS (B. Lams)

Arreglos orquestales de Wine of Silence: Andrew Keeling.

Arreglos orquestales de The League of Crafty Guitarists: Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara.