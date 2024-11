Disney+ estrena «Beatles ’64»: la Beatlemanía llega a Estados Unidos y todo cambia para siempre

“Estados Unidos lo tiene todo, ¿qué podemos ofrecerles nosotros?”, se preguntaba un muy veinteañero Paul McCartney. A Brian Epstein, el no menos joven manager de Los Beatles, le preocupaba otra cosa: que la música de Los Beatles no estuviera siendo editada ya en Estados Unidos. George Martin, el histórico productor de la banda y auténtico “quinto beatle” creía que al grupo le faltaba una canción que sintonizara mejor con el gusto americano.



En rigor de verdad, la primera canción de Los Beatles editada en Estados Unidos ya había ocurrido: “Please please me”, el 25 de febrero de 1963. Claro que sin pena ni gloria. Y eso era lo que le preocupaba al manager.



Pudo ser “She Loves You”, editada en Estados Unidos en septiembre de 1963, pero a nadie le interesó. En cambio, fue todo un éxito en Canadá. Por lo que seguía siendo un misterio por qué el mercado estadounidense ignoraba la Beatlemanía ya desatada en el Reino Unido y en casi todo Europa.



Pero, como suponían todos, sobre todo George Martin, iba a ser una cuestión de tiempo para que finalmente suceda. De tiempo y de una canción: “I Want To Hold Your Hand” finalmente fue la llave que abrió la puerta (norte)americana a la Beatlemanía y dio comienzo a lo que se llamó la (primera de muchas) “invasión británica”.

Historia de un hit



“I Want To Hold Your Hand”, con “I Saw Her Standing There en el Lado B, se editó en Estados Unidos el 26 de diciembre de 1963. La canción había sido grabada en el Estudio 2 de EMI Studios, que luego se convertirían en los famosos Abbey Road Studios, el 17 de octubre de 1963.



En su libro de memorias “El sonido de Los Beatles, el histórico ingeniero de grabación de la banda, Geoff Emerick, valora el single de un modo muy especial: “Siempre me ha parecido interesante que los estadounidenses conocieran a Los Beatles a través de ‘I Want To Hold Your Hand’. Pocos de ellos eran conscientes de que, cuando el grupo grabó aquel sencillo, ya habían cosechado éxitos importantes en las listas británicas y eran veteranos del estudio de grabación, pues llevaban más de un año grabando discos (…) En cierto modo, fue positivo que nadie en los Estados Unidos los conociera antes. Tal vez ‘She Loves You’ o ‘Love Me Do’ no hubieran causado tanto impacto como ‘I Want To Hold Your Hand’ si hubieran sido las primeras canciones de Los Beatles conocidas en (Norte)América”.

La ficha original para pertenecer al club de fans de Los Beatles.



De hecho, “I Want to Hold Your Hands” se convirtió en el primer sencillo número uno de Los Beatles en Estados Unidos, alcanzando esta posición el 1 de febrero de 1964. Apenas seis días después, la banda de Liverpool pisaría suelo estadounidense por primera vez.

«Beatles ’64»: una película reveladora



El 7 de febrero de 1964, Los Beatles llegaron a la ciudad de Nueva York y fueron recibidos con un entusiasmo y una euforia sin precedentes. Desde el instante en el que aterrizaron en el Aeropuerto Kennedy, en donde los esperaban miles de fans, la Beatlemanía arrasó Nueva York y el país entero. Su emocionante debut en The Ed Sullivan Show atrajo a más de 73 millones de espectadores, y fue el evento televisivo más visto de la época.



Todo esto y mucho más es lo que cuenta “Beatles ‘64”, el documental que estrena hoy la plataforma de streaming de Disney+. La película incluye imágenes inéditas que los documentalistas pioneros Albert y David Maysles registraron durante los catorce días que permanecieron Los Beatles enb Estados Unidos, restauradas en 4K por Park Road Post en Nueva Zelanda.

73 millones de personas vieron la primera de las tres presentaciones de Los Beatles en The Ed Sullivan Show, el 9 de febrero de 1964.



Las mezclas de sonido de las actuaciones en vivo de The Beatles en su primer concierto en Estados Unidos, en el Coliseum de Washington, DC, y sus presentaciones en The Ed Sullivan Show, fueron remasterizadas utilizando la tecnología de-mix por WingNut Films y remezcladas por Giles Martin, hijo de George Martin.



Destacando este momento cultural y la resonancia que continúa teniendo en la actualidad, la música y las imágenes se complementan con nuevas entrevistas a Paul y Ringo, así como a fans cuyas vidas se vieron transformadas por Los Beatles.



“Beatles ’64” está dirigido por David Tedeschi y producido por Martin Scorsese, Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde, Mikaela Beardsley, con Jeff Jones y Rick Yorn desempeñándose como productores ejecutivos.



“Es muy divertido ser la mosca en la pared en esos momentos tan íntimos”, dice Margaret Bodde, productora junto a Martin Scorsese. “Es un regalo increíble del tiempo y la tecnología poder verlo ahora, con las décadas transcurridas, para sentirte realmente como si estuvieras allí”.

El presentador Ed Sullivan, durante un ensayo para la primera actuación de la banda en la televisión estadounidense.



La visita de los Beatles a Estados Unidos en 1964 también incluyó conciertos en el Carnegie Hall, una actuación en el Washington Coliseum de Washington D.C. y una visita a Miami, donde la banda conoció a Muhammad Ali. El documental muestra a miembros de la banda leyendo artículos de prensa sobre ellos mismos.



El documental coincide con el lanzamiento de una caja de vinilos que recopila los siete álbumes estadounidenses de la banda publicados en el ‘64 y principios del ‘65: “Meet The Beatles!”, “The Beatles Second Album”, “A Hard Day’s Night” (la banda sonora de la película), “Something New”, “The Beatles” Story”, “Beatles ‘65” y “The Early Beatles”. Estaban descatalogados en vinilo desde 1995.



Es evidente que no se trata de la discografía que todos conocemos de Los Beatles. Y no le es. Porque, por cuestiones de las discográficas norteamericanas, en Estados Unidos se editaban ediciones diferentes que casi nunca coincidían con las ediciones británicas. Recién en 1966, a partir de Revolver, la discografía beatle en Estados Unidos será la misma que le editada en el Reino Unido.



Introducing… The Beatles fue el primer álbum norteamericano de Los Beatles, que se correspondería a Please Please Me, primer LP de la banda editado en el Reino Unido. Originalmente previsto para ser lanzado en julio de 1963, el LP salió finalmente el 10 de enero de 1964, publicado por Vee-Jay Records días antes de que lo hiciera Capitol Records con su álbum Meet The Beatles!



Vee-Jay Records era un pequeño sello que había firmado, a mediados de 1963, un acuerdo de licencia con Transglobal, compañía afiliada a EMI responsable de buscar compañías discográficas extranjeras que publicasen los másteres de las grabaciones musicales que se exportaban del Reino Unido. Entre ellas las de Los Beatles, por los siguientes ¡cinco años!



Obviamente, todo cambió cuando, a fines de 1963, la Beatlemanía era un hecho. Capitol, que antes había dicho que no a los discos de Los Beatles en EE.UU. ahora dijo que sí, decidió romper el acuerdo con Vee-Jay, pero no contaba con que la pequeña disocgráfica haría valer de todos modos aquel acuerdo y sacaría el célebre y no menos bizarro Introducing… The Beatles, una réplica de Please Please Me, pero sin la canción “Please Please Me” ni “Ask Me Why”. Tampoco incluyó el “one, two, three, four…” con el que Paul da comienzo a “I Saw Her Standing There”. Es que pensaban que aquel conteo no era parte de la canción y lo cortaron.



Editado por Capitol, el debut ¿oficial? de Los Beatles ocurrió pocos días después, el 20 de enero, con el nombre “Meet The Beatles “y el curiosos subtítulo The First Album by England’s Phenomenal Pop Combo.

Con la misma foto de tapa de “With The Beatles”, “Meet The Beatles era una mezcla de los dos primeros discos que la banda había editado en Inglaterra en 1963, más “I want to hold your hand”, por supuesto.

BEATLES ’64, un nuevo documental producido por Martin Scorsese y dirigido por David Tedeschi estará disponible exclusivamente en Disney+ a partir de este 29 de noviembre.