La Valenti despide el año en Neuquén: presentará su último disco en un show con entrada libre y gratuita

Valentina Soria, la cantante neuquina más conocida como La Valenti, traerá su último disco a su ciudad natal. La artista que compuso temas acerca del desarraigo y la reivindicación por las mujeres presentará «La Capitana» este 28 de diciembre.

La cantante y compositora neuquina de 27 años lanzó en noviembre su último album llamado La Capitana, Un disco que habla sobre «el desarraigo y la reivindicación de las mujeres invisibilizadas en la historia».

Un LP que representa sus ideas más profundas. El disco lo empezó a producir en enero, cuando volvió de Neuquén a Buenos Aires, donde actualmente reside. «Estaba supertriste, como si no tuviera ganas de estar acá. Y al mismo tiempo toda la situación social me abrumaba. Todas esas emociones se iban traduciendo en las distintas canciones que iban saliendo«, explicó.

Así fue cómo surgió uno de los ejes del disco, el desarraigo. «Se basa en que no me hallo en el lugar donde elegí vivir siempre, que es esta ciudad que me resulta muy abrumadora». «La última vez que fui al sur, me pregunté por qué yo estaba en el lugar donde estaba. Sentí que estaba sacrificando algo muy grande»

Al mismo tiempo, la cantante señaló que sintió la necesidad de «reivindicar a las mujeres que hicieron la historia de nuestro país, las capitanas que no son reconocidas«.

Médicas, escritoras, compositoras, mujeres dirigentes sociales y más fueron la inspiración de este disco. «Hay un montón de mujeres que están invisibilizadas y ese fue mi motor».

Presentará La Capitana el 28 de diciembre en La Ranchería, una pizzería familiar ubicada en Alderete 920. Es con entrada libre y gratuita a partir de las 20, con capacidad reducida.