La Valenti: la artista de Neuquén que lanzó un álbum sobre el desarraigo y la reivindicación por las mujeres 

La música siempre fue el refugio y la brújula de La Valenti. Nacida y criada en Neuquén, la joven artista inició sus primeros pasos de muy chica. Actualmente, tiene dos álbumes de estudio en el que cada uno representa una etapa clave en su vida y su desarrollo artístico. Su último lanzamiento, “La Capitana”, se trata de una travesía desde su conexión con la Patagonia y la reivindicación por las mujeres de Argentina.

Fue un cassette de Madonna el que a los cinco años le marcó el camino a Valentina Soria. “Lo escuchaba todo el tiempo, estaba fascinada, quería ser ella”. Desde entonces, su vida giró alrededor de canciones, escenarios imaginarios y una pasión que nunca dejó de crecer.

A los ocho años, empezó a tomar clases de canto, teatro y baile. Sus intereses artísticos se ampliaron y las canciones que llevaban un mensaje en sus letras fueron su inspiración. «Un disco que me gustaba mucho era Malamarismo de Mala Rodríguez, que tiene canciones súper feministas«, contó.

Aunque todavía no se imaginaba como cantante, sentía que el escenario era su lugar y ese deseo la llevó a mudarse a Buenos Aires a los 17 años, con el plan de estudiar teatro. Sin embargo, la vida la terminó llevando por otro camino.

«Mi mamá me mostró a Mon Laferte y Natalia Lafourcade y encontré un nuevo mundo», expresó. Eso la terminó de conectar con el canto. «Cuando las escuche a ellas me di cuenta de que no solo quería cantar sino que quería cantar las cosas que yo escribía, necesitaba ese valor agregado», explicó.

Sus primeras presentaciones fueron covers. Foto: Gentileza.

A La Valenti nunca se le cruzó por la cabeza ser cantante, pero apareció ese deseo y empezó a estudiar música de manera particular y autodidacta. «Tuve la sensación de que a esa visión que yo tenía de querer ser actriz le faltaba algo y creo que era el canto», señaló.

Poco a poco fue ganando confianza y su primera gran oportunidad llegó cuando fue invitada a abrir el festival Movistar Música en Neuquén. Con tres canciones de su autoría y un par de covers bajo la manga se presentó en su ciudad natal.

Para la artista neuquina, el 2020 marcó el inicio de su carrera musical. «Con un poco más de experiencia salieron varios temas nuevos. Fue como la primera tanda de mis canciones», relató.

R Chop: un álbum para las mujeres que atraviesan enfermedades

Fue dos años después cuando salió su primer álbum llamado R Chop. La vida le presentó un desafío inesperado: fue diagnosticada con cáncer. La noticia la llevó de regreso a Neuquén, donde comenzó un tratamiento que redefiniría su relación con la música.

Durante esa etapa, la escritura se convirtió en una forma de resistencia y sanación. «Empecé a escribir un libro que se llama El mutante, que es como un diario, donde yo iba contando todos mis días», contó. «De hecho el libro arranca diciendo que yo voy a terminar ese libro cuando me den el alta o el libro se va a terminar conmigo. Finalmente, me dieron el alta y no lo terminé de escribir, me quedaron hojas en blanco», narró.

La Valenti en el estudio. Foto: Gentileza.

Así nació R Chop. Lanzado en 2021, aborda temas como la muerte, el miedo y la esperanza con una sensibilidad que conectó profundamente con su público. «Cuando lo escribí, lo escribí pensando en que mientras yo atravesaba eso, sentía que no tenía nada para escuchar que encaje en esa situación», expuso.

Según contó la artista, muchas personas le escribieron agradeciéndole por ese álbum. «Muchas chicas me contaban que estaban pasando por lo mismo y que escuchaban mis canciones, era algo muy lindo», expresó.

La Capitana: entre el desarraigo de la Patagonia y la reivindicación de mujeres

En octubre de este año lanzó su último álbum, La Capitana. Un disco que habla sobre «el desarraigo y la reivindicación de las mujeres invisibilizadas en la historia».

El disco lo empezó a producir en enero, cuando volvió de Neuquén. «Estaba supertriste, como si no tuviera ganas de estar acá. Y al mismo tiempo toda la situación social me abrumaba. Todas esas emociones se iban traduciendo en las distintas canciones que iban saliendo«, explicó.

Así fue cómo surgió uno de los ejes del disco, el desarraigo. «Se basa en que no me hallo en el lugar donde elegí vivir siempre, que es esta ciudad que me resulta muy abrumadora». «La última vez que fui al sur, me pregunté por qué yo estaba en el lugar donde estaba. Sentí que estaba sacrificando algo muy grande».

Acerca del segundo punto, la cantante señaló que sintió la necesidad de «reivindicar a las mujeres que hicieron la historia de nuestro país, las capitanas que no son reconocidas«. «Eso me parece gravísimo, porque creo que nosotras como mujeres es difícil que te tomen en serio, siento que estamos en un momento en el que todo eso que se vio en su momento como una evolución, retrocedió«, explicó.

Su último album: La Capitana. Foto: Gentileza.

Médicas, escritoras, compositoras, mujeres dirigentes sociales y más fueron la inspiración de este disco. «Hay un montón de mujeres que están invisibilizadas y ese fue mi motor».

La Valenti presentará La Capitana en Neuquén los días 26 y 27 de diciembre. “Será un formato acústico con un guitarrista especializado en folclore y tangos», comentó. El show también cuenta con un repertorio de música latinoamericana. Las entradas se pueden conseguir en su perfil de Instagram.

La joven artista de Neuquén ha trazado un camino donde la música no solo la define, sino que le da voz a las historias que merecen ser contadas. Con cada canción, Valentina Soria construye un puente entre el dolor y la fuerza de las mujeres que la inspiran.