La Justicia de Neuquén salió de los tribunales y la demanda no bajó

El dispositivo en Neuquén capital funciona en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio 7 de Mayo. Foto Matías Subat.

El programa «Justicia en tu Comunidad», impulsado para acercar el servicio a los barrios y localidades del interior de la provincia, no redujo la demanda en las oficinas tradicionales. Provocó lo contrario: la atención creció.

Estos dispositivos funcionan una vez por semana en cuatro puntos: la ciudad de Neuquén, Añelo, Andacollo y Picún Leufú. Ese día el personal judicial se traslada al lugar: van representantes del Servicio de Orientación Jurídica (la puerta de entrada para alguien que necesita la asistencia de la defensa pública), de la Oficina de Violencia, equipos interdisciplinarios, un juez de Paz y uno de Familia.

En algunos casos ya programan audiencias y en otros reciben consulta espontánea.

Germán Cazeneuve, coordinador de la Red de Justicia y Acceso Comunitario del Poder Judicial, dijo que cuando comenzaron a intervenir en «El Nido», el Centro de Promoción Comunitaria del barrio 7 de Mayo en la capital, pensaron que eso «iba a significar una baja de casos o de cantidad de casos en la oficina del oeste de violencia, la de calle Fortín Confluencia. Y, sin embargo, el resultado fue que surgieron situaciones que encontramos o nos encontraron a nosotros situaciones nuevas».

Lo mismo ocurrió con Familia: no descomprimió el trabajo del edificio de Leloir.

El funcionario planteó que es un espacio de orientación jurídica. «Por ahí viene gente que no sabe en qué situación está (su trámite) o no sabe qué más tiene que hacer, o no sabe si está haciendo todo lo que corresponde. Esa primera asistencia es fundamental», explicó.

En 2026 está previsto sumar al menos tres ciudades: Aluminé, Piedra del Águila y Centenario.

La elección de las localidades tiene que ver con muchos factores, uno de ellos es la distancia que se encuentra esa población de las «cabeceras judiciales» (Neuquén capital, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal) y los horarios y servicios de transporte disponibles. Este es uno de los principales obstáculos para el acceso.

El Poder Judicial garantiza la movilidad de su plantel pero tiene que pactar muchas veces con los gobiernos locales para que les cedan un sitio en el que puedan instalarse, ante la falta de edificios propios.

En todas estas nuevas «ventanillas» judiciales se puede denunciar situaciones de violencia de género.

Ahora hay guardias mínimas pero en febrero, post-feria, se restablecerán por completo.

