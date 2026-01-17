Libros recomendados: fantasía, thriller, memoria y literatura internacional para descubrir esta semana

Los juegos de los dioses

Abigail Owen

En este primer libro de la trilogía El Crisol, Abigail Owen se adentra en el ámbito de la mitología griega, ofreciendo una reinterpretación moderna de los dioses y sus intrigas, con un enfoque marcado por la tensión y el misterio.

Cada cien años, los dioses eligen a un mortal para que participe en un torneo diseñado por ellos, que decidirá quién será el nuevo rey del Olimpo. «Nunca he gozado del favor de los dioses. Más bien todo lo contrario, gracias a Zeus. Estoy maldita y trato de pasar desapercibida en la Orden de los Ladrones, con la esperanza de que los caprichosos seres que gobiernan desde el Olimpo no reparen en mí. Algo que no es fácil, porque Zeus es el patrón de mi ciudad, San Francisco. Pero, de algún modo, sobrevivo. Hasta que, una noche, me cruzo con un dios distinto. El peor dios. Hades. Por primera vez, el dios del Inframundo va a participar en el Crisol, una competición que los dioses organizan para decidir quién será el nuevo rey que se sentará en el trono del Olimpo. Pero en vez de luchar ellos mismos, los dioses eligen a mortales para competir en su nombre. Pero, ¿por qué Hades me ha elegido a mí, a una donnadie que además carga con una maldición, como su campeona? ¿Y por qué mi corazón da un vuelco cada vez que dice que soy suya? No sé si soy un peón, cebo o algo completamente distinto para este oscuro y tentador dios. ¿Cómo voy a saberlo si su mente tiene más secretos que estrellas hay en el cielo? Hades juega usando sus propias reglas… y la Muerte siempre gana», dice la protagonista

Avenida 10 de julio

Nona Fernández

Un viejo recorte de diario muestra a un grupo de estudiantes que acaba de tomar el liceo. Se los ve alegres e ilusionados sobre el techo del edificio. No imaginan lo que les espera. Entre ellos están Juan y Greta. Es invierno de 1985 en Santiago de Chile.



Pasaron veinte años desde ese día, y nunca más volvieron a verse. Harto de las cuentas por pagar, de un trabajo rutinario y mal remunerado, de una pareja que no lo comprende, Juan abandona su auto en plena avenida, renuncia a todo y se recluye en la casa de su infancia. Por su parte, Greta recorre enajenada los locales de la Avenida 10 de Julio buscando las piezas necesarias para reconstruir una furgoneta: la misma que hace un tiempo sufrió un terrible accidente en el que murieron varios niños que iban a la escuela, entre ellos su pequeña hija.



Juan y Greta volverán a estar en contacto, porque la historia se repite, a veces para reclamar memoria y justicia; otras veces, para brindar segundas oportunidades, como una suerte de repuesto que intenta reemplazar a la pieza original.

Los misterios de la taberna Kamogawa

Hisashi Kashiwai

Hisashi Kashiwai (1952), conocido sobre todo por sus libros sobre Kioto, tuvo un éxito tan grande en Japón que este libro la base de una serie en la televisión de ese país.

No es realmente una “novela” sino más bien una colección de “casos” de una “agencia de investigaciones gastronómicas” que manejan el chef Nagare Kamogawa y su hija Koishi en una taberna gourmet muy escondida.

Como algunos de los libros sobre Sherlock Holmes, está dividida en seis capítulos, uno por caso, con títulos de nombres de comidas, dos occidentales (un estofado y un plato de espaguetis) y cuatro japonesas (desde sushi hasta platos menos famosos como Tonkatsu o Nikujaga).

Asesinato entre libros

Kate Carlisle

Brooklyn Wainwright es una cirujana experta en encuadernación de libros. La noche de la inauguración de una exposición de libros de anticuario, Brooklyn encuentra a su mentor, Abraham, tirado en un charco de sangre. Poco antes de morir este le entrega una copia de del Fausto de Goethe para que la guarde al tiempo que le susurra un críptico mensaje: «Recuerda el diablo».

De este modo, Brooklyn se convierte en sospechosa de asesinato y robo gracias a Derek Stone, el agente de seguridad británico sin sentido del humor y molestamente atractivo que la encuentra junto al cuerpo de Abraham. Ahora tendrá que seguir las pistas que su mentor ha dejado si quiere que se haga justicia? Una inteligente, divertida y sofisticada novela que mantiene la intriga hasta el final.

A través del bosque

Laura Alcoba

La tragedia ocurrió el 14 de diciembre de 1984: una madre ahoga en la bañera a sus dos hijos pequeños, mientras su esposo trabaja a pocos metros y su hija mayor está en la escuela frente a la conserjería donde viven en París. Son exiliados argentinos en Francia. La escritora argentina Laura Alcoba reconstruye con un cuidado minucioso el evento en su nueva novela, A través del bosque, y de modo inesperado devela un misterio oculto en el horror: su hallazgo es tan oscuro como luminoso.

Hay que aclarar que no es una crónica policial, ni se acerca a eso. La intención de Alcoba es entender de un modo profundamente humano qué fue lo que sucedió; no los hechos, lo que rodea a los hechos. En el primer capítulo, Claudio, el padre de los niños, narra todo lo que recuerda sobre el viernes fatídico, paso a paso se expone la secuencia que terminó con la muerte de sus hijos menores.

Salvaje



Salvaje es el brillante debut de la autora hawaiana Emily Hughes. Con frescura y desparpajo cuenta la historia de una niña que vive feliz en la naturaleza, donde los osos le han enseñado a comer, los pájaros a hablar y los zorros a jugar. Es audaz, valiente e increíblemente libre. Pero un día, un nuevo animal entra en escena, un animal extrañamente parecido a ella…

Cuando los adultos la descubren se la llevan a la ciudad, e intentan inútilmente enseñarle sus costumbres. El encuentro es un fracaso y su espíritu salvaje le llevará a tomar una decisión inevitable.

El tema del niño salvaje, abandonado a su suerte en plena naturaleza y criado por animales, es muy común en la literatura: aparece de forma temprana en la epopeya de Gilgamesh o en el mito fundacional de Roma, con los hermanos Rómulo y Remo, criados por una loba. Dando un salto en el tiempo, nos encontramos en el siglo XIX, aplicando ya los criterios ilustrados de la idea del “buen salvaje de la época”, a Rudyard Kipling con su Mowgli en El libro de la selva (1894), o más adelante, el Tarzán de Edgar Rice Burroughs (1912).

Para la niña, esos seres hablan mal, comen mal, juegan mal, ¡todo lo hacen mal! El desencuentro es total, y bajo esa incomprensión no hay solución posible.