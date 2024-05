Libros: las novedades que traen poemas, un perfil de Ricardo Piglia y cuentos de Rafael Bielsa

La circunstancia, de Jorge Consiglio

Una mujer está detenida en una comisaría. Su templanza desconcierta a los agentes que la rodean, pero a su vez le permite tener la valentía necesaria para hacer su declaración allí mismo y no en el juzgado. Así comienza un relato tan descarnado como atrapante, en el que se cruza su genealogía familiar –es la cuarta generación de argentinos–, con la historia del país. Hija única de un hacendado amante de los caballos y de una mujer dedicada a la vida doméstica, pasa sus primeros años, sin mayores sobresaltos, en una estancia de un pueblito de la llanura pampeana. Es una niña amorosa, mimada por todos, y tempranamente manifiesta un interés particular por el arte. Hasta que una inundación inaudita acarrea consecuencias inesperadas para toda la familia y debe mudarse a Buenos Aires.

Jorge Consiglio revisita, y también expande, la clásica oposición campo-ciudad y, en ese gesto, encuentra un terreno fértil para explorar los límites del realismo y de la tradición literaria argentina. «La Circunstancia», escrita con un estilo audaz y certero, ilumina zonas de la historia de un país que parecían saldadas, pero que en verdad están más vivas que nunca.



«Me quedaba un rato largo mirando por la ventana. Se escuchaba el ruido de los teros y el canto de algún chingolo perdido. Los peones limpiaban monturas o fumaban cigarros. En el campo, la oscuridad nace del suelo. Y esta situación es fatal para el espíritu». (p. 94)

La Circunstancia llega a las librerías en junio



Jorge Consiglio nació en Buenos Aires en 1962 y es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Publicó las novelas El bien», «Gramática de la sombra» (2007), «Hospital Posadas» (Eterna Cadencia, 2015), «Tres monedas» (Eterna Cadencia, 2018) y «Sodio» (Eterna Cadencia, 2021); los volúmenes de relatos Marrakech (1999), El otro lado (2009) y Villa del Parque (Eterna Cadencia, 2016), entre otros.

El taller literario, de Francisco Bitar

Gori Lizmayer, autor de la saga Colapso, empieza a entender que sus novelas –apreciadas en su momento por un grupo selecto de críticos– pronto caerán en el olvido. Se gana la vida como docente en un secundario y haciendo horas extras en un periódico agrícola. Y, para llegar a ser escritor, decidió no casarse ni tener hijos. Ahora está bloqueado: hace rato que no escribe una sola página.

Una noche sale a caminar y en una charla con la empleada de una estación de servicio se entera de la existencia de un taller literario en su ciudad litoraleña. La información se le revela como una invitación a embarcarse en un experimento que quizás le sirva para reanimar las brasas casi extintas de su escritura. Al volver a su casa, se pone en contacto con el coordinador del taller y decide anotarse. Pero claro, él es Gori Lizmayer, el autor de la saga Colapso, y no puede hacerlo con su nombre real. Así es como nace Ghito Londres, una identidad falsa que, transitando el peligroso filo entre mentira y ficción, lo llevará a conocer el amor, el compañerismo y el impensado sinsabor de no ser tomado en serio.

Editada por Sigilo, en esta novela sumamente realista, con visos de comedia, Francisco Bitar se ríe del tantas veces anunciado fin de la literatura haciendo un hermoso homenaje a la imaginación y a la importancia que tiene en nuestras vidas.

Francisco Bitar nació el 7 de abril de 1981 en Santa Fe, ciudad en la que vive. Ha publicado cerca de veinte libros de poemas, narrativa y ensayo, entre los cuales se incluyen la novela Tambor de arranque, los cuentos de Teoría y práctica y otros textos fronterizos como Historia oral de la cerveza, Mi nombre es Julio Emanuel Pasculli o El artista. Con la novela La preparación de la aventura amorosa inauguró la serie «De ahora en adelante», que continuó con La leyenda del muñeco de nieve y El cuerpo de un escritor; y con La muerte de César Aira, su libro más reciente, dio inicio a la serie «Cementerio de elefantes». Lleva adelante el sello editorial independiente El buen desconocido desde 2021

Ricardo Piglia a la intemperie

El sello chileno Ediciones UDP editó, dentro de la colección Vidas Ajenas, «Ricardo Piglia a la intemperie», de Mauro Libertella, editado por Leila Guerriero.

Cuando Ricardo Piglia murió, en enero de 2017, muchos sintieron que una época de la literatura argentina se cerraba. Desde los años sesenta en adelante, Piglia se había movido en el centro ardiente de las tensiones y los conflictos del campo literario. Fue parte de revistas muy influyentes como Punto de vista, dio cursos clandestinos durante la dictadura militar, dirigió colecciones editoriales, tuvo una cátedra durante más de una década en la prestigiosa Princeton University, ganó premios resonantes (algunos con escándalo, como el Planeta de 1997), dio clases de literatura por televisión abierta, escribió más de quince libros y su inteligencia luminosa como lector incidió de manera definitiva en la valoración y el análisis de la obra de otros autores.

En este libro, Mauro Libertella reconstruye el recorrido del autor de «Respiración artificial», desde el adolescente que se muda de Adrogué a Mar del Plata y empieza a escribir un diario que lo acompañará toda la vida, hasta el hombre que, jaqueado por una enfermedad degenerativa, termina de darle forma a su obra con el cuerpo paralizado. Escrito con una prosa contenida y precisa, conmovedor sin abandonar la elegancia, Ricardo Piglia a la intemperie mezcla el retrato con el ensayo para entender cómo se construye un artista y qué combinación de experiencias y lecturas terminan dándole forma a un clásico contemporáneo.

Poemas de amor, de Idea Villarino

Por otro lado, también UPD, publica Poemas de amor, de Idea Vilariño, su poemario más reconocido, y sumamente conmovedor, dedicado a Juan Carlos Onetti.

“Onetti fue el hombre más importante de mi vida […]. Es el último de quien debí enamorarme, por que éramos lo más imposible de ligar que había. Nunca entendió el ABC de mi vida, nunca me entendió como ser humano, como persona y así teníamos nuestros grandes desencuentros. Si yo hablaba de algo sumamente delicado, él me salía con una barbaridad. Decía cosas que me hacían echarlo, imposibles de soportar. Todavía me pregunto por qué aguanté tanto, por qué volví tantas veces. Nos peleábamos y volvíamos a juntarnos, lo echaba, regresaba. Una noche me llamó desesperado para que fuera a verlo. Yo estaba con alguien que me amaba y lo dejé por ir a pasar una noche con él y recuerdo que lo único que hicimos fue ponernos de espalda, leyendo un libro él y yo otro. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije: sos un burro Onetti, sos un perro, sos una bestia. Y me fui”.

Bestias fugacaes talladas en el tiempo, de Rafael Bielsa

Descontexto Editores publicó Bestias fugaces talladas en el tiempo, del destacado escritor, abogado constitucionalista, político y diplomático Rafael Bielsa. Se trata de una colección de cuentos inéditos que toman frisos de lo que se suele llamar «la realidad», pero que, en rigor, no son realistas, en los que el autor despliega entre atmósferas y paisajes la ficción de los recuerdos, Rosario, la política, el fútbol, Okotoks, la infancia, la historia argentina.

Varios de los relatos coloquiales alternan con otros que son soliloquios, otros en los que el lenguaje busca ocupar un lugar semejante en importancia al de la trama, tramas que buscan cierres abruptos y terminantes.

Dantescas

Fera publicará en junio «Dantescas», una antología, seleccionada y comentada por María Fernanda Ampuero, que reúne doce cuentos de terror escritos por mujeres de distintas épocas y lugares del mundo occidental (Emilia Pardo Bazán, Amparo Dávila, Charlotte Perkins Gilman, Juana Manuela Gorriti, Elaine Vilar Madruga, Mónica Ojeda, Layla Martínez, Silvina Ocampo, Clarice Lispector, Liliana Colanzi, Mariana Enriquez y Verena Cavalcante)