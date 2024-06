Los mejores estrenos que trae julio a Netflix, Disney+ y Prime Video

Con el nuevo mes, sumado a los cambios en las plataformas (como la migración de Star+ a Disney+), se vienen varios estrenos, muchos de ellos esperados por la audiencia, como la llegada de la tercera temporada de «El encargado», con Guillermo Francella, o la serie de Netflix «El decamerón», basada en las historias de Giovanni Boccaccio del siglo 14, una historia de privilegio, diferencias sociales, caos, sexo, excesos y una pandemia que pone la vida de todos de cabeza.

Estos son los estrenos, por día y por plataforma:

Tracker, Disney +

Estrena el 3 de julio. Todos los episodios disponibles ese día.

Justin Hartley, el actor que interpretó a uno de los trillizos de «This is Us» (Kevin en su caso), se vuelca ahora a un protagónico en una serie que él mismo produce. Aquí, es Colter Shaw, un “lobo solitario” dedicado a la supervivencia que recorre Estados Unidos en busca de recompensas. . Además de protagonizar la serie, Hartley comparte créditos como productor ejecutivo, abrazando una labor integral en la creación de esta obra. La serie está basada en el best seller “The Never Game”, de Jeffery Deaver.

Space Cadet, Prime Video

Película: estreno el 4 de julio

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) siempre ha soñado con ir al espacio, pero la vida no va según lo planeado. Decidida a cambiar las cosas, apunta alto y con el toque y la gracia de su amiga incondicional Nadine (Poppy Liu), su solicitud “falsificada” para un doctorado la lleva al ultra competitivo programa de entrenamiento de astronautas de la NASA.

Más determinada que nunca, Rex confía en su ingenio, rapidez y valentía para llegar a ser la número uno de su clase. Pam (Gabrielle Union) y Logan (Tom Hopper), los directores del programa de la NASA, ciertamente lo notan, pero ¿podrá esta chica de la Florida llegar al final del entrenamiento y alcanzar las estrellas antes de que se descubra su mentira?

Escrita y dirigida por Liz W. Garcia (“Purple Hearts,” “The Sinner”), Space Cadet es una comedia acerca de la importancia de ser uno mismo, seguir tus sueños y apuntar a las estrellas.

El hombre de los 1000 hijos, Netflix

Esta docuserie se estrena el 3 de julio.

Varias familias descubren que el carismático donante de esperma en el que confiaron ya tiene cientos —o quizás miles— de hijos en todo el mundo.

Goyo, Netflix

La película argentina se estrena el 5 de julio.



Goyo es un hombre con Asperger, fanático de Van Gogh, que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes en la ciudad de Buenos Aires. Su estructurada rutina se ve interrumpida cuando conoce a Eva, la nueva guardia de seguridad del museo, y el enamoramiento y la ternura se apoderan de él. Ella es una mujer que perdió la fe en el amor por una crisis en su matrimonio, que por momentos la hace perder también la fe en sí misma. El inesperado encuentro entre Goyo y Eva les hará descubrir otra forma de amar y ser amados.

Bajo el puente: La verdadera historia del asesinato de Reena Virk, Disney+

Estreno 10 de julio

El 14 de noviembre de 1997, en los tranquilos suburbios de Victoria, capital de la provincia de Columbia Británica (Canadá), Reena Virk, de 14 años, fue salvajemente golpeada y ahogada por un grupo de adolescentes.

Rebecca Godfrey, escritora de Victoria, fue una de las personas cautivadas por la terrible historia de la joven asesinada en su ciudad natal. Durante los seis años siguientes, Godfrey llevó a cabo una investigación exhaustiva, entrevistó a los acusados y presenció los juicios. Luego, escribió el libro «Bajo el puente». Los acontecimientos detallados en ese best seller de no ficción de Godfrey fueron plasmados en la serie que ahora se estrena por Disney +, con la actriz nominada al Óscar Lily Gladstone (Los asesinos de la luna) cuyo personaje es la investigadora de ficción Cam Bentland, y por Riley Keough (Todos quieren a Daisy Jones) como Godfrey.

Una historia real.

Mastermind: La mente de un asesino

Documenta: estreno Jueves 11 de julio

De las galardonadas productoras ejecutivas Dakota y Elle Fanning, la showrunner Dani Sloane y la directora Abby Fuller, Mastermind: La mente de un asesino, ofrece una nueva y fascinante perspectiva sobre Ann Burgess, la mujer cuyas innovaciones en la resolución de crímenes cambiaron la historia de la criminalística en Estados Unidos.

Dr. Ann Burgess, la mujer que desarrolló un moderno perfil del asesino en serie. (Courtesy of Hulu)

Con un acceso sin precedentes al cerebro detrás del desarrollo del perfilado moderno de los asesinos en serie, cuenta la tenaz historia de Burgess y su compasión por las víctimas, lo que la coloca en el centro de la resolución de los casos de crímenes reales más infames de Estados Unidos. Burgess investiga y estudia a las víctimas y las psiques dañadas de sus atacantes, uniendo las dos mitades de la misma historia para atrapar al asesino.

Simone Biles: Vuelve a volar

La seriedocumental se estrena el 17 de julio

La gimnasta Simone Biles busca el equilibrio entre su vida personal, la salud mental y el entrenamiento mientras se prepara para regresar a los JJ.OO de Paris, que comienzan el 26 de este mes.

"El oso", temporada 3, Disney+

Estreno: Miércoles 17 de julio, con todos los episodios disponibles



La tercera temporada de la serie de FX, El oso, sigue a Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mientras hacen lo necesario para que El Oso, su tienda de sándwiches convertida en un restaurante de alta cocina, llegue al nivel más alto. Al mismo tiempo hacen lo imposible para mantener el negocio gastronómico, que es algo así como una batalla perdida todos los días.

Temporadas 1 y 2 están disponibles en Disney+.

El encargado, temporada 3, Disney+

Estreno el 19 de julio.

Esta entrega encuentra a Eliseo (Guillermo Francella) asistiendo como orador a una convención interamericana de encargados en Río de Janeiro, Brasil. Allí, rodeado de sus pares, tiene una revelación sobre el próximo paso en su vida profesional: fundar su propia empresa de encargados. Es así como convencerá a diversos consorcios de contratar sus servicios y a los encargados de unirse a él. Aunque las cosas serán bastante más complicadas de lo que él imaginó, Eliseo nunca se rendirá e irá por todo.

Temporadas 1 y 2 están disponibles en Disney+.

El decamerón, Netflix

El decamerón se estrena el 25 de julio

Mientras la peste bubónica azota Italia, un grupo de nobles y sirvientes se refugia en una mansión, donde su lujoso escape se convierte en caos.