Murió Paul Auster, autor de «La trilogía de Nueva York»: «soy un poeta que cuenta historias»

El novelista y guionista estadounidense Paul Auster murió a los 77 años tras sufrir complicaciones por un cáncer de pulmón en su en su casa de Brooklyn, informó el New York Times, citando a su amiga y autora Jacki Lyden.

El escritor nacido en Nueva Jersey falleció en la noche del martes y era conocido por una serie de obras aclamadas, entre ellas «La trilogía de Nueva York» y «El libro de las ilusiones».

«Estamos muy tristes al enterarnos de la muerte del nominado al Premio Booker, Paul Auster, cuyo trabajo conmovió a lectores e influyó en escritores de todo el mundo, y cuya generosidad se sintió en muchos sectores», publicaron los Premios Booker en la plataforma de redes sociales X.

«Entre los numerosos galardones con que ha sido distinguido a lo largo de su carrera cabe mencionar los premios Médicis, Independent Spirit, Leteo, Qué Leer o el del gremio de los libreros de Madrid. Fue finalista del PEN/Faulkner y el Booker, así como del International IMPAC Dublin Literary Award en varias ocasiones. En 2006 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Era miembro de la American Academy of Arts and Letters y Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia«, destacó el diario El País, de España.

Paul Auster se definió como «un poeta que cuenta historias» e hizo referencia a la soledad inhe­rente al oficio de escribir. “A veces me pregunto por qué me he pasado toda la vida encerrado en un cuarto escribiendo, cuando afuera está el mundo lleno de vida y de posibilidades. La escritura exige entregarse a ella sin fisuras, abrirse a toda forma posible de dolor, de gozo, a todas las emociones que es posible sentir. Hacerlo bien requiere coraje moral. Ninguna otra ocupación exige a quien la desempeña que entregue el ser, el alma, el corazón y la cabeza sin saber si al final habrá recompensa”, comentó.