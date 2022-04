Murió el hijo de Paul Auster, acusado de la muerte de su beba de 10 meses

Daniel Auster, el hijo del novelista Paul Auster, acusado de un presunto homicidio involuntario por la muerte de su hija, murió el pasado martes por sobredosis, según informa este jueves el diario The New York Post. Auster, de 44 años, estaba en libertad bajo fianza y se enfrentaba a cargos de homicidio involuntario por la muerte el pasado 1 de noviembre de su hija de 10 meses, Ruby, explica el rotativo. El hijo del conocido escritor murió de una sobredosis de drogas, dijeron fuentes policiales.

Se cree que la sobredosis fue accidental porque todavía tenía drogas cuando fue encontrado y la dosis era similar a la que normalmente tomaba, según las fuentes.

Auster había estado cuidando a su hija Ruby, de 10 meses, la tarde del 1 de noviembre cuando los equipos de emergencia respondieron a una llamada realizada al 911 desde su residencia en Brooklyn y encontraron a la bebé inconsciente.

La pequeña fue trasladada de urgencia al hospital Metodista de Nueva York donde se certificó su fallecimiento y una autopsia concluyó que Ruby murió de una sobredosis de fentanilo y heroína, dijeron las autoridades, aunque no pudo determinarse cómo ingirió las drogas.

Tras la detención de Daniel, su padre no hizo declaraciones al respecto, según informó The New York Times. Era el hijo mayor del escritor estadounidense fruto de su breve matrimonio con Lydia Davis (entre 1974 y 1978). Tenía antecedentes penales por robo y posesión de drogas y se le había relacionado con el asesinato de un traficante a finales de los años 90 pero nunca fue implicado en el crimen.

Paul Auster y su hijo, ya no mantenían relación. El tema de la adicción a las drogas ha sido recurrente en la literatura de Auster y de su actual esposa, la novelista Siri Hustvedt.