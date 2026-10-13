Susto arriba del escenario: un guitarrista de una reconocida banda de la Patagonia sufrió un preinfarto en pleno show

El recital de Chewelche en Catriel apenas había comenzado cuando Juan Bruno Basualto sintió un fuerte dolor en el pecho y empezó a quedarse sin aire. Iniciada la segunda canción, se descolgó la guitarra y su padre, Ariel Basualto quien también es cantante de la banda, advirtió que algo grave estaba pasando. El músico sufrió un preinfarto y fue atendido inmediatamente. Afortunadamente, el guitarrista ahora se encuentra bien, en su casa y en reposo, a la espera de nuevos controles médicos.

“Cuando vi que se descolgaba la guitarra en pleno show, como papá sentí un susto enorme, un momento durísimo que no se lo deseo a nadie”, contó Ariel en un comunicado oficial difundido por la banda. El episodio ocurrió el último sábado 10 de octubre.

El relato del padre del guitarrista sobre el desesperante momento en el escenario

Según el relato de su padre, la banda había terminado el primer tema y estaba en la mitad del segundo cuando Juan comenzó a sentirse muy mal. “Sintió un dolor muy fuerte en el pecho como si lo pisaran y se empezó a quedar sin aire, sin poder respirar”, escribió.

Ante la urgencia, varias personas que estaban en el lugar intervinieron para ayudarlo. Allí, músicos que estaban presentes lo subieron a un auto y lo trasladaron rápidamente al Hospital de Catriel.

La banda está integrada por Ariel Basualto en bajo y voz, Juan Bruno Basualto en guitarra y Sebastián Figueroa en batería. El grupo de heavy metal patagónico se formó en 2019 y tiene sus raíces en Plaza Huincul y Cutral Co

Ariel agradeció especialmente a quienes asistieron a su hijo y al personal médico que lo atendió. Según explicó, la doctora y las enfermeras lograron contenerlo y estabilizarlo en un par de horas y la atención permitió que el músico regresara a su casa, en Plaza Huincul, para continuar con el reposo.

El cantante también señaló que, de acuerdo con lo que les informaron, el episodio estuvo relacionado con un colapso físico y mental asociado al estrés acumulado y al agotamiento emocional. Ahora, comentó que Juan deberá realizarse nuevos controles médicos durante los próximos días.

El saludo del Tano Marciello para el guitarrista de Chewelche

La noticia también generó muestras de apoyo de músicos vinculados al rock pesado argentino. Entre los mensajes que recibió Juan se destacó el de Claudio “Tano” Marciello, reconocido guitarrista y exintegrante de Almafuerte.

“Tranquilo Juan, bajá un cambio. Tu guitarra debe seguir siendo escuchada por mucho más tiempo y es necesario. Abrazo”, escribió Marciello a través de Instagram.

«Chewelche» es conocida por ser la última banda con la que Ricardo Iorio dio una gira nacional.

El mensaje se sumó a las muestras de acompañamiento que recibió la familia después del episodio. La banda también agradeció al público y a la organización del evento, y pidió disculpas por no haber podido completar la presentación. “Nosotros entendimos que primero está la salud y la vida de mi hijo, por encima de cualquier show o compromiso”, agregó Ariel.

La Municipalidad de Catriel expresó su apoyo a Juan Basualto y a Chewelche

A través de un comunicado de la Dirección de Cultura, la Municipalidad de Catriel también manifestó su solidaridad con Juan y su familia por el problema de salud que atravesó durante su presentación en la ciudad.

Desde el área municipal agradecieron especialmente la intervención de las personas que lo asistieron y la atención brindada por el personal del Hospital de Catriel.

«Nos alegra saber que Juan ya se encuentra en su hogar, acompañado de sus seres queridos, y le deseamos una pronta y favorable recuperación. La salud siempre está por encima de cualquier espectáculo», escribieron.