Roca ya palpita la Fiesta de la Sidra 2026: cuándo se hace, cómo inscribirse y todo lo que tenés que saber

En noviembre, Roca celebrará una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Sidra, un evento con gran impronta regional que se realizará el sábado 14 y domingo 15 en el Predio Ferial Municipal, ubicado en calle Tronador 260. La propuesta reunirá a productores, espacios gastronómicos, artesanos y artistas para compartir los sabores y la identidad productiva de la región.

La Municipalidad ya confirmó la presencia de 17 marcas de sidra para el Patio Sidrero, donde los visitantes podrán degustar distintas variedades. Además, están abiertas las convocatorias para sumar productores y propuestas gastronómicas y el próximo lunes 12 de octubre comenzará la inscripción para las bandas locales que quieran participar de los espectáculos musicales.

Fiesta de la Sidra en Roca: qué habrá y cómo participar de las convocatorias

El Patio Sidrero será uno de los principales atractivos, con etiquetas como: Txapela y Julia & Ferrer, Pyrus, 1930, Sidra del Valle, Griffin, Uelauquen, Jaque a la Reina, La Sureña, Sidria Jocker, Sidra 1880, Galas, Reggia, 1888, Testaruda y el espumante de Viña Las Perdices.

Foto: archivo.

Quienes elaboren sidra y quieran participar pueden comunicarse con la Oficina de Turismo al teléfono 4423195 para consultar las condiciones de inscripción. Según informó el municipio, la convocatoria estará abierta hasta el martes 20 de octubre.

Fiesta de la Sidra en Roca: cómo anotarse para gastronomía y bandas locales

Los espacios gastronómicos de la ciudad también podrán sumarse a la celebración. Para participar, deberán contar con habilitación vigente y acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en calle 25 de Mayo, entre Maipú y España. Deberán hacerlo entre el martes 13 al miércoles 28 de octubre inclusive, en el horairo de 8 a 14. Allí podrán realizar la inscripción previa y serán informados sobre las bases y condiciones.

Foto: archivo.

Por su parte, las bandas locales podrán anotarse a partir del lunes 12 hasta el miércoles 21 de octubre inclusive, a través de un formulario online que se habilitará en esa fecha (Click aquí). Para realizar consultas, también puede escribir a cultura@generalroca.gob.ar o llamar al 4423825, de lunes a viernes, de 9 a 14.